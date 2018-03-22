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Трамп подписал меморандум о торговых мерах против Китая

Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о торговых мерах в отношении Китая. Видео подписания документа размещено в YouTube-канале Белого дома.

Во время церемонии подписания документа Трамп заявил, что речь идет о поставках китайских товаров «примерно на $60 млрд» в год.

Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру в ближайшие 15 дней изучить возможность введения таможенных пошлин в отношении отдельных видов китайской продукции. Ему также поручено составить соответствующий список, инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) против Китая за нарушения международных правил торговли, говорится на сайте Белого дома.

Министру финансов Стивену Мнучину Трамп поручил в течение двух месяцев подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

«Это первый пакет мер, первый из множества», – сказал президент, подписывая документ.

Ранее Лайтхайзер рассказал Трампу об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Расследование было начато еще в августе 2017 г. Американская сторона пришла к выводу, что Китай использует нечестные торговые практики для приобретения новейших технологий, которые потом используются китайскими компаниями для получения конкурентных преимуществ.