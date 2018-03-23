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Мэй, Меркель и Макрон договорились об ответе России по делу Скрипаля

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились с выводами британского правительства о том, что ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля несет Россия. Другого правдоподобного объяснения произошедшему они не видят. Об этом говорится в сообщении британского кабинета по итогам переговоров в Брюсселе премьера Терезы Мэй с лидерами Германии и Франции.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции согласились с важностью сильного европейского ответа на действия России и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни. Об этом они договорились после того как Мэй представила подробную информацию о расследовании «безрассудного использования на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, произведенного Россией». Британские и ведущие мировые ученые, работавшие в лаборатории Портон-Даун, положительно идентифицировали химическое вещество, использовавшееся как часть группы нервно-паралитических агентов «Новичок», подчеркнула Мэй.

Британский премьер рассказала коллегам, что отравляющее вещество ранее было создано в России, о проведении Москвой «убийств по заказу государства», а также о том, что российские власти рассматривает некоторых перебежчиков в качестве легальных объектов для уничтожения.

Трехсторонняя встреча проходила на полях заседания Евросовета, где позиция Лондона по делу Скрипаля также нашла поддержку. «Евросовет согласен с правительством Великобритании в том, что, вероятнее всего, ответственность за атаку в Солсбери несет Россия, и этому делу нет другого правдоподобного объяснения», — повторил в своем твиттере председатель совета Дональд Туск.

Накануне Bloomberg сообщал, что Мэй намерена добиться высылки российских послов из стран ЕС из-за дела Скрипаля, по аналогии с тем, как это произошло в самой Великобритании.