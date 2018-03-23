Политика

Новости

На юге Франции захвачены заложники

На юге Франции в городе Треб, близ Каркасона, неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, захватил заложников в супермаркете Super U. Об этом сообщили местные и международные агентства, включая AFP. В официальном твиттере префектуры Од говорится, что место происшествия оцеплено, проходит полицейская операция. Власти призывают граждан не распространять слухи и непроверенную информацию. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал ситуацию «очень серьезной». На место выехал министр внутренних дел Жерар Коллон.

Около 14.30 мск агентство Reuters со ссылкой на мэра коммуны Эрика Менасси сообщило, что заложники освобождены, из них двое ранены. Во время захвата в супермаркете находились восемь заложников, сообщало агентство. По словам мэра, сейчас в здании остался сам преступник и один полицейский.

Несколько источников сообщили, что нападавший выкрикивал лозунги террористической группировки ИГ (запрещена в России), но официальные источники не подтверждают эту информацию. Региональная газета La Dépêche du Midi сообщила, что преступнику на вид около 30 лет, и помимо огнестрельного оружия у него есть гранаты. Он якобы кричал, что «отомстит за Сирию».

По данным Cnews, нападавший вошел в супермаркет около 11.15 местного времени и сразу начал стрелять. Перед этим в Каркасоне, менее чем в 10 км от места захвата заложников, неизвестный ранил полицейского. Неофициальный полицейский аккаунт утверждает, что неизвестный, находившийся в автомобиле, сначала пытался протаранить, а потом пять раз выстрелил в группу из четырех полицейских на пробежке, ранив одного из них в плечо. Связь происшествий в Каркасоне и Требе официально пока не подтверждается.