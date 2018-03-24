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Песков назвал чушью сообщения о связи Савченко с Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о связи депутата Верховной рады Надежды Савченко с Кремлем. Так он прокомментировал утверждение о том, что Савченко была завербована российскими властями, когда находилась в тюрьме в России.

Песков в шутку предположил, что это версия британских властей. «Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии», – сказал Песков в интервью телеканалу «Мир» (цитата «Интерфакса»). Арест Савченко – это «глубоко внутренне дело Украины», добавил Песков.

Савченко задержали 22 марта на выходе из Верховной рады. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. По версии следствия, она планировала совершить военный переворот в стране. В пятницу, 23 марта, суд в Киеве принял решение арестовать Савченко на два месяца. Савченко считает решение о своем задержании политическим, она объявила голодовку.

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