Надежду Савченко оставили под стражей до середины мая
Шевченковский районный суд Киева принял решение оставить депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей на 59 суток. Об этом сообщает УНИАН.
Обвинение просило об избрании меры пресечения в виде ареста. Адвокаты Савченко утверждали, что у прокуратуры нет доказательств о планах народного депутата свергнуть власть и провести теракты. В свою очередь Савченко подчеркнула, что не собирается покидать Украину и избегать сотрудничества со следствием.
Савченко задержали на выходе из Верховной рады в четверг, 22 марта. Перед этим ее лишили депутатской неприкосновенности. Следствие предполагало, что она планировала совершить военный переворот в стране. После задержания Савченко объявила голодовку. Она назвала решение о ее задержании «политическим».