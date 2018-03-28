Число пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» увеличилось до 76 человек
Число пострадавших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» возросло до 76 человек, из них 27 - дети, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе на месте ЧС. Из 76 пострадавших 12 взрослых и двоих детей остаются в больницах. Большинству пострадавших помощь оказали амбулаторно.
Во вторник штаб сообщал о том, что пострадали 68 человек. С тех пор к врачам обратились еще восемь человек.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Тела всех погибших обнаружены, пропавших без вести больше нет, заявил замминистра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.
28 марта указом президента России объявлено днем общенационального траура.
Москвичи зажгли сотни свечей в память о погибших в «Зимней вишне»
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.