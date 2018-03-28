Тема дня: Траур в России
МЧС назвало окончательное число погибших при пожаре в Кемерове
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Число пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» увеличилось до 76 человек

Ведомости
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Число пострадавших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» возросло до 76 человек, из них 27 - дети, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе на месте ЧС. Из 76 пострадавших 12 взрослых и двоих детей остаются в больницах. Большинству пострадавших помощь оказали амбулаторно.

Во вторник штаб сообщал о том, что пострадали 68 человек. С тех пор к врачам обратились еще восемь человек. 

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Тела всех погибших обнаружены, пропавших без вести больше нет, заявил замминистра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

28 марта указом президента России объявлено днем общенационального траура.

Москвичи зажгли сотни свечей в память о погибших в «Зимней вишне»

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Политика
Новости

Вице-губернатор назвал траурный митинг в Кемерове акцией по дискредитации власти

Ведомости
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Среди участников митинга в память о жертвах пожара в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» было много провокаторов, действия которых были направлены на дискредитацию власти, заявил журналистам первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

«По оценкам, предварительно 25-30% – это те люди, которые пришли посочувствовать, сопереживать. Но немало присутствовало и людей, мы делаем выводы, что это четко спланированная акция, которая была направлена на дискредитацию в целом структур власти», – сказал Чернов (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, в акции участвовало много «подогретой» молодежи. «Рядом со мной было несколько парней, которые вели себя абсолютно неадекватно, иногда даже не понимая, что они кричат, за что поднимают руки. И когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить», – рассказал Чернов.

27 марта в центре Кемерова прошел стихийный митинг, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Акция продолжалась более 11 часов. Люди начали собираться в 9.00 утра и разошлись лишь около 20.00. Собравшиеся выражали недоверие к официальным данным о числе жертв пожара и требовали отставки губернатора Амана Тулеева. К митингующим выходили мэр Кемерова Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев.

Чернов поддержал решение Тулеева не появляться на митинге. По его словам, в среду у губернатора запланированы встречи с семьями пострадавших и погибших.

Во вторник утром в Кемерово прилетел президент Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле сгоревшего ТЦ и провел совещание в региональной администрации. Также президент посетил пострадавших в больнице и побеседовал с инициативной группой граждан в холле морга медико-санитарной части.

Во время совещания Тулеев заявил Путину, что на митинге собралась оппозиционная группа, которая пытается спекулировать на трагедии. «На горе на людском начали – вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, даже в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – сказал Тулеев.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Тела всех погибших обнаружены, пропавших без вести больше нет, заявил 28 марта замминистра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

Акции в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне» прошли по всей России. 28 марта объявлено днем общенационального траура.

Москвичи зажгли сотни свечей в память о погибших в «Зимней вишне»

Что власти Кемеровской области думают о митингах после пожара в «Зимней вишне»

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Технологии
Новости

Пользователи подали первый иск против Facebook из-за утечки данных

Ведомости
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В США три пользователя мобильного приложения Facebook Messenger подали иск к Facebook, обвинив социальную сеть в нарушении конфиденциальности их персональных данных, сообщает Reuters. Исковое заявление поступило в суд штата Калифорния.

Истцы требуют от компании возмещения убытков. При этом сумма компенсации не уточняется. В Facebook пока не прокомментировали информацию об иске.

Ранее сообщалось, что иск к Facebook подала группа инвесторов, которые понесли финансовые потери из-за падения котировок социальной сети на фоне скандала.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook объяснил, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который нашел уязвимость в работе соцсети. 

10 главных кибератак в истории человечества

Технологии
Новости

SoftBank построит в Саудовской Аравии крупнейший в мире парк солнечных батарей

Ведомости
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Саудовская Аравия подписала меморандум с японской SoftBank Group Corp. о реализации в королевстве проекта по солнечной энергетике на $200 млрд, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, речь идет о создании крупнейшего в мире парка солнечных батарей.

Как пояснил основатель SoftBank Масаёси Сон, проект должен снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти. Кроме того, его реализация позволит создать 100 000 рабочих мест и снизить расходы на производство энергии на $40 млрд. Планируется, что к 2030 г. суммарная мощность построенных солнечных панелей составит 200 ГВт.

Меморандум был подписан в Нью-Йорке во вторник, 27 марта. Его подписали Масаёси Сон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бен Салман, который находится с трехнедельным визитом в США. «Это огромный шаг в истории человечества. Он смелый и рискованный, и мы надеемся, что нам удастся его реализовать», – сказал принц.

SoftBank планировал инвестировать в Саудовскую Аравию около $25 млрд в течение последующих трех-четырех лет, отмечает агентство. В частности, $15 млрд компания хотела вложить в город Неом, который Мухаммед Бен Сальман планирует построить на побережье Красного моря. Еще $10 млрд SoftBank планировал вложить в компанию Saudi Electricity Co. в рамках проекта по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной энергетики.

В прошлом году наследный принц представил план строительства футуристичного города Неом на северо-западе страны. Предполагается, что его площадь будет превышать 25 000 кв. км, а стоимость проекта составит $500 млрд. 

Пять главных реформ Саудовской Аравии

Бизнес
Новости

«Татнефть» снизила чистую прибыль до 100 млрд рублей

Ведомости
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Чистая прибыль «Татнефти» за 2017 г. по РСБУ уменьшилась по сравнению с 2016 г. на 4,6% до 100,02 млрд руб., сообщается в отчетности компании.

Выручка нефтяной компании возросла на 19,6 % до 581,5 млрд руб., валовая прибыль – на 17,6% до 204,2 млрд руб. Прибыль до уплаты налогов снизилась на 1,3% до 131,8 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 20,7% до 377,2 млрд руб.

На «Татнефть» приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% – в Татарстане. В 2017 г. компания увеличила добычу на 0,9% до 28,94 млн т.

Основными владельцами «Татнефти» являются Национальный расчетный депозитарий (59,55%) и Центральный депозитарий Республики Татарстан (30,45%).

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Политика
Новости

США объяснили молчание Трампа об отравлении Скрипаля в беседе с Путиным

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп не стал обсуждать с президентом России Владимиром Путиным инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в телефонной беседе, поскольку не хотел «заранее уведомлять» его о планах выслать российских дипломатов. Об этом CNN рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности Майкл Энтон.

«Как часто заявлял президент Трамп, он не телеграфирует о своих шагах или о своих ударах, когда он намеревается действовать», - объяснил Энтон. По его словам, Вашингтон действовал в то время, когда лидеры двух стран говорили.

Ранее администрация президента США объявила о решении выслать из страны 60 российских дипломатов: 46 - из посольства России в Вашингтоне, двух - из генконсульства страны в Нью-Йорке, еще 12 - из постпредства России при ООН. Кроме того, американские власти решили закрыть российское генконсульство в Сиэтле.

Телефонный разговор президентов США и России состоялся 20 марта по инициативе Вашингтона. По итогам беседы пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что в ходе беседы Трамп поздравил Путина с победой на выборах. Песков отмечал, что между президентами состоялся «субстантивный» (предметный) разговор.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Технологии
Новости

Сервис «Яндекс.Еда» будет запущен в Петербурге и городах-миллионниках

Ведомости
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Сервис «Яндекса» по доставке еды из ресторанов начнет работать в регионах. Первым городом за пределами Москвы станет Санкт-Петербург, до конца года «Яндекс.Еда» запустится еще в нескольких городах-миллионниках, сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.

«Яндекс.Еда» был создан на базе сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который компания «Яндекс.Такси» приобрела в конце 2017 г. Также к «Яндекс.Еде» в рамках сделки «Яндекса» с Uber присоединилась команда UberEats. Сейчас сервис работает только в столице.

Как рассказал представитель компании, в регионах «Яндекс.Еда» будет работать по новой бизнес-модели. Сервис предложит ресторанам, у которых есть собственная служба доставки или договоренности с логистическими компаниями, подключиться к своей платформе для получения заказов от пользователей. «Яндекс.Еда» будет зарабатывать на комиссии за обслуживание таких заказов, ее размер не раскрывается.

В Москве «Яндекс.Еда» доставляет заказы с помощью собственных курьеров или курьерских служб ресторанов-партнеров. В каких именно городах-миллионниках начнет работать сервис доставки, собеседник РБК не уточнил. 

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году

Бизнес
Новости

Российские онлайн-ритейлеры предложили проверять на границе детские товары из-за рубежа

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Федеральной таможенной службе ввести дополнительные требования к пересылке детских товаров, пишет «Коммерсантъ». Проверку сертификатов безопасности товаров, поступающих от зарубежных онлайн-ритейлеров, предлагается организовать прямо на границе. Пока в порядке эксперимента. При отсутствии сертификата товар должен быть возвращен продавцу.

На российском рынке практически все детские товары обязательно сертифицированы, чего нельзя сказать о товарах, поступающих из-за рубежа. Президент АКИТ Алексей Федоров подчеркнул, что 90% этих товаров импортируются из Китая, где также не проходят проверку. Ранее ассоциация предъявляла претензии к продавцам, реализовавшим на российском рынке детскую посуду из меламина. Российских продавцов за это ждал бы штраф до 300 000 руб.

Инициатива АКИТ вошла в концепцию противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при помощи интернет-торговли. В ФТС документ уже рассмотрели, следует из письма начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергея Шкляева в Минпромторг. Предлагаемый АКИТ механизм будет вынесен на рассмотрение рабочей группы Евразийской экономической комиссии.

Таможенники считают, что подтверждать соответствие детских товаров нужно в форме сертификации, отмечается в письме. Оценкой соответствия должны заниматься аккредитованные структуры и испытательные лаборатории.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о нецелевом использовании бюджета МЧС на 1,74 млрд рублей

Ведомости
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Экс-директор департамента развития МЧС Александр Томашов находится в СИЗО по обвинению в нецелевом использовании более 1,74 млрд руб. из бюджета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 285.1 УК РФ - нецелевое использование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере. Следствие заподозрило Томашова в попытке повлиять на расследование этого дела. Он будет находиться под стражей до 22 апреля.

Расследование началось в ноябре 2017 г. по факту неисполнения контрактов МЧС на поставку самолетов-амфибий Бе-200 Таганрогским авиационным НПО имени Бериева для нужд ведомства. Выяснилось, что на выделенные средства была закуплена другая пожарная техника, в частности автомобили и вертолеты Ми-8. На допросах Томашов заявлял, что к невыполненным контрактам он не имеет отношения. По его словам, перенаправление средств обсуждалось на заседании коллегии МЧС, которое состоялось за четыре месяца до его назначения, в феврале 2016 г. Собеседники издания отмечают, что Томашов знал об уголовном деле на протяжении трех месяцев, но ничего в связи с этим не предпринял.

Адвокат Томашова его вину отрицает.

Ранее в рамках этого дела оперативники задержали экс-главу финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева. После дачи показаний он был отпущен под домашний арест. Не исключено, что его показания стали причиной задержания Томашова.

Политика
Новости

Госдепартамент сравнил Россию с «чудовищем из морских глубин»

Ведомости
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Даже после высылки 60 российских дипломатов Вашингтон не может быть уверен в безопасности промежуточных выборов в конгресс в 2018 г. Это следует из ответа официального представителя госдепартамента США Хизер Нойерт на вопрос журналиста в ходе регулярного брифинга. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства.

«Мы не можем сказать, что выборы в США станут безопаснее. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы допускаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах… Это чудовище из морских глубин», — заявила Науэрт. Она подчеркнула, что это видно на примере Мексики, а также Франции и других европейских стран.

Ранее обеспокоенность планами России оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс США в 2018 г. выражали президент США Дональд Трамп и директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

Решение о высылке 60 российских дипломатов Вашингтон принял в поддержку позиции Великобритании, обвиняющей Москву в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом. Москва обвинения отрицает.

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Бизнес
Новости

«Калашников» приобретает 60% разработчика «Буранов»

ТАСС / Ведомости
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Корпорация «Ростех» полностью выйдет из капитала НПО «Молния», разработчика космических аппаратов «Буран». Принадлежащие ей сейчас 60% НПО приобретет концерн «Калашников», сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя «Ростеха» Александра Назарова. По его словам, сделку планируется завершить до конца апреля, этого года.

Назаров уточнил, что сейчас стороны проводят «необходимые корпоративные мероприятия для заключения сделки». Представитель «Калашникова» подтвердил, что завершить сделку планируется в течение месяца.

«Калашников» заинтересован в дорабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», которые в ходе учений имитируют крылатые ракеты противника на высоте от 300–18 000 м. Их получение предполагает стратегия развития до 2025 г.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу по недопущению банкротства «Молнии». В предбанкротном состоянии предприятие находилось в 2010 г. План по стабилизации финансовой ситуации прописан в программе финансового оздоровления до 2019 г.

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Политика
Новости

Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай

Ведомости
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Неофициальный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Китай по приглашению председателя КНР Си Цнизьпина продолжался с 25 по 28 марта, сообщает агентство «Синьхуа». Это первый зарубежный визит Ким Чен Ына за время его пребывания у власти. «Мы высоко оцениваем этот визит», - заверил гостя Си Цзиньпин.

Формально Ким Чем Ын приехал в Китай, чтобы лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Фактически же во время переговоров двух лидеров речь шла и о «глубокой революционной дружбе» между КНР и КНДР, и о денуклеаризации Корейского полуострова, и о готовности развивать отношения с Южной Кореей и США.

«Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия с доброй волей, поддерживать атмосферу мира и стабильности, принимать прогрессивные и синхронные меры для достижения мира», - сказал Ким Чен Ын. Также он уточнил, что это «неизменная позиция» Пхеньяна – «быть приверженцами денуклеаризации полуострова в соответствии с волей покойного лидера страны Ким Ир Сена». Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР готова к проведению как межкорейского саммита, так и к диалогу с США и встрече с американским руководством. Ранее сообщалось, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться до конца мая 2018 г.

Си Цзиньпин приветствовал «оттепель» на Корейском полуострове, призвал все стороны содействовать улучшению ммежкорейских связей и проведению мирных переговоров и заверил, что Китай будет играть в этом вопросе конструктивную роль. Также китайский лидер предложил коллеге развивать двусторонние связи КНР и КНДР.

Ранее о визите Ким Чен Ына в Китай сообщал Bloomberg.

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