США объяснили молчание Трампа об отравлении Скрипаля в беседе с Путиным
Президент США Дональд Трамп не стал обсуждать с президентом России Владимиром Путиным инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в телефонной беседе, поскольку не хотел «заранее уведомлять» его о планах выслать российских дипломатов. Об этом CNN рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности Майкл Энтон.
«Как часто заявлял президент Трамп, он не телеграфирует о своих шагах или о своих ударах, когда он намеревается действовать», - объяснил Энтон. По его словам, Вашингтон действовал в то время, когда лидеры двух стран говорили.
Ранее администрация президента США объявила о решении выслать из страны 60 российских дипломатов: 46 - из посольства России в Вашингтоне, двух - из генконсульства страны в Нью-Йорке, еще 12 - из постпредства России при ООН. Кроме того, американские власти решили закрыть российское генконсульство в Сиэтле.
Телефонный разговор президентов США и России состоялся 20 марта по инициативе Вашингтона. По итогам беседы пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что в ходе беседы Трамп поздравил Путина с победой на выборах. Песков отмечал, что между президентами состоялся «субстантивный» (предметный) разговор.
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На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились