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Люксембург отозвал посла в России для консультаций

Люксембург отзывает своего посла в России для консультаций, сообщает RTL со ссылкой на заявление люксембургского министра иностранных дел Жана Ассельборна.

По его словам, власти таким образом выражают солидарность с позицией Лондона, считающей Россию причастной к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Правительство Люксембурга решительно осуждает атаку и придерживается выводов правительства Великобритании, согласно которым Россия, весьма вероятно, будет ответственна за этот акт, другого правдоподобного объяснения нет», - приводит издание заявление внешнеполитического ведомства Люксембурга.

Ранее Франция, Германия, Польша, Украина, Молдавия, США, Канада и другие страны объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД России пообещал не оставить без ответа этот «недружественный» шаг.

Кремль подтвердил, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

Скрипалей нашли без сознания в британском Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что к их отравлению причастна Россия. В ответ Лондон выслал 23 российских дипломата, заморозил контакты с Россией на высоком уровне и призвал другие страны принять меры против Москвы.

Россия в ответ объявила персонами нон грата 23 сотрудника британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и запретила работу в стране Британского совета.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ