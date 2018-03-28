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На востоке Москвы ограбили отделение «Бинбанка»

Пятеро злоумышленников в камуфляжной форме ограбили отделение «Бинбанка» на Сокольнической площади в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападавшие были вооружены, они похитили около $100 000 и скрылись на автомобиле Hyundai, уточнил он. По его словам, в городе объявлен план «Перехват».

По информации агентства городских новостей «Москва», у машины грабителей пробито колесо. Она зарегистрирована в Московской области.

«В 18.10 мск в помещение финансово-кредитной организации по адресу: Сокольническая площадь, 9, зашли неизвестные и, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись», — заявили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Позже «Известия» сообщили, что полицейские обнаружили автомобиль в парке Сокольники.