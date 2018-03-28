На востоке Москвы ограбили отделение «Бинбанка»

В понедельник системный интегратор «Астерос» подал в арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве, говорится в картотеке судебных дел.
«Астерос» – крупная IT-компания. В рейтинге IT-компаний России CNews Analytics за 2016 г. он занимал 16-е место с выручкой 21,4 млрд руб. В 2014 г. интегратор участвовал в олимпийской стройке и работал над проектом по созданию систем безопасности Олимпийской деревни. Сейчас же «Астерос» строит инфраструктуру для грядущего чемпионата мира по футболу, в частности для московского стадиона «Лужники».
Контракт на 2,9 млрд руб. интегратор и стадион заключили в 2016 г., следует из базы СПАРК. В этот год госконтракты принесли «Астеросу» 6,9 млрд руб. и около $70 млн, а в 2017 г. – 2,3 млрд руб.
По данным СПАРК, 86,5% принадлежит кипрской Asteros Technology Solutions Holdings Limited.
Сейчас «Астерос» является ответчиком по 53 арбитражным делам на общую сумму более 1 млрд руб. Сумма исков, поданных в 2018 г., составляет 278 млн руб.
Банкротство IT-компании – редкое событие на российском рынке. В 2015 г. обанкротился системный интегратор «Микротест», занимавший двадцатую строчку в рейтинге крупнейших российских IT-компаний Cnews. В 2016 г. Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в компании «Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» по иску «ВТБ факторинга», которому компания задолжала в общей сложности 591,5 млн руб. «Формоза-Альтаир» выпускал компьютеры для группы «Формоза», одной из старейших IT-компаний России. В сентябре 2016 г. подавался банкротный иск к пермскому разработчику IT-систем бизнес-аналитики «Прогноз».
Пресс-служба компании подтвердила подачу иска о банкротстве, указав, что «Астерос» продолжает операционную деятельность. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 г. вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», - цитирует РБК сообщение пресс-службы.