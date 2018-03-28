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Сообщивший о сотнях жертв в Кемерове пранкер заочно арестован судом

Басманный суд Москвы по требованию Следственного комитета заочно арестовал украинского пранкера, распространявшего слухи о «сотнях жертв» пожара в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — заявила она.

Ранее против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов, в России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ему грозит до пяти лет колонии.

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По информации следствия, мужчина распространял недостоверную информацию о количестве жертв в Кемерове, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «пытаясь дестабилизировать ситуацию».

Ранее на YouTube-канале Кувикова был размещен видеоролик, на котором он от имени сотрудника МЧС звонит в морг Кемерова и спрашивает, сколько погибших может принять учреждение. Ему ответили, что около 100 тел. После этого он сообщил по телефону, чтобы в ближайшее время ожидали «более трехсот трупов». На момент звонка в морг тела жертв пожара еще не доставляли.

После этой информации глава МЧС Владимир Пучков лично опровергал несколько раз информацию о «сотнях жертв». Президент Владимир Путин также просил местных жителей не верить слухам.

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