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В центре Москвы задержали блогера Илью Варламова

В центре Москвы задержали блогера Илью Варламова. Об этом он написал в Twitter.

«Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют», - написал он.

Варламову не разрешали пользоваться телефоном около часа. «Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят. Сейчас передали полиции... никто ничего не объясняет», - добавил он.

По его словам, «сотрудники полиции куда милее ФСОшников».

Чуть позже Варламов написал в Twitter, что его отпустили. «Отказался от предложенного общения, взял 51 статью. Отдали паспорт», - написал он.