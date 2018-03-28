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Тринадцать российских дипломатов покинули Украину

Ведомости
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Российские дипломаты, которым Украина предписала покинуть территорию страны, сегодня вернулись на родину. Об этом рассказал ТАСС представитель посольства России в Киеве.

«Все сотрудники российского посольства, объявленные персонами нон грата, покинули Украину», - сказал он, добавив, что представители посольства и консульств выполнили ультиматум украинской стороны.

По его словам, 13 «дипломатов покинули Украину кто поездом, кто самолетом».

Президент Украины Петр Порошенко 26 марта объявил о решении Киева выдворить 13 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля.

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Собрание акционеров «Открытие холдинга» не состоялось в третий раз подряд

Ведомости
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«Открытие холдинг» вновь не смог провести общее собрание акционеров из-за отсутствия кворума. На прошедшем вчера собрании не зарегистрировался ни один из акционеров, а потому оно было перенесено на 17 апреля.

На собрании должен был решаться вопрос об избрании членов ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий, следует из материалов холдинга. «Ведомости» ожидают комментариев его представителя.

«Открытие холдингу» не удалось провести собрания акционеров 26 января, 14 декабря и 27 ноября 2017 г. Успешным было лишь собрание акционеров 4 декабря: на нем было одобрена реструктуризацию 14 кредитных линий с общим лимитом почти 250 млрд руб., которые холдингу открыли «ФК Открытие» и «Траст» незадолго до санации.

Ключевым направлением деятельности «Открытие холдинга» был банковский бизнес. Однако в августе холдинг потерял свой главный актив – банк «ФК Открытие»: ЦБ забрал его в Фонд консолидации банковского спектра на санацию. Вместе с ним фонду отошли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.

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Финансы
Новости

Суд арестовал 20% акций «Ак барса» по делу рухнувшего Татфондбанка

Ведомости
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Приволжский районный суд Казани арестовал имущество Госжилфонда при президенте Татарстана – 20,41% акций банка «Ак барс», сообщил «Интерфакс». Арест наложен до 16 мая, на время проведения предварительного расследования по делу рухнувшего Татфондбанка.

После отзыва у него лицензии было возбуждено уголовное дело на бывшего предправления банка Роберта Мусина и других должностных лиц. По мнению следствия, Мусин и другие руководители банка, зная о предбанкротном состоянии Татфондбанка, с 5 по 14 декабря 2016 г. незаконно выводили имущество, находящееся в залоге по ряду кредитных договоров, среди этих активов были и акции «Ак барса». Из-за этого незаконно выведенное из-под обеспечения имущество не учитывается в конкурсной массе Татфондбанка.

Всего в отношении Роберта Мусина заведено 13 уголовных дел, ущерб от его действий превышает 50 млрд руб., сообщал СКР.

Крупнейшим акционером банка «Ак барс» является Госжилфонд при президенте Татарстана, которому принадлежит 20,41% банка. Эта некоммерческая организация является оператором программы социальной ипотеки в Татарстане, напоминает «Интерфакс». Также владельцами банка являются «Связьинвестнефтехим» (13,61%), министерство земельных и имущественных отношений Татарстана (19,789%) и группа «Татнефть» (17,2%), в том числе через подконтрольную нефтекомпании кипрскую Оsmand Holding Limited.

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Политика
Новости

В центре Москвы задержали блогера Илью Варламова

Ведомости
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В центре Москвы задержали блогера Илью Варламова. Об этом он написал в Twitter.

«Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют», - написал он.

Варламову не разрешали пользоваться телефоном около часа. «Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят. Сейчас передали полиции... никто ничего не объясняет», - добавил он.

По его словам, «сотрудники полиции куда милее ФСОшников».

Чуть позже Варламов написал в Twitter, что его отпустили. «Отказался от предложенного общения, взял 51 статью. Отдали паспорт», - написал он.

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Политика
Новости

Эквадор отключил Ассанжу интернет после поста о «деле Скрипаля»

Ведомости/Интерфакс
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Эквадорское посольство в Лондоне, в котором с 2012 г. укрывается основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, лишило его доступа в интернет и права принимать посетителей после поста в соцсетях о «деле Скрипаля», написали западные СМИ. Последний пост в его аккаунте датирован 27 марта.

Такое решение было принято, поскольку «его (Ассанжа) поведение, с сообщениями в социальных сетях, ставит под угрозу риска хорошие отношения между Эквадором и Соединенным Королевством, остальной частью ЕС и другими странами», сообщило министерство коммуникаций Эквадора без уточнения конкретной причины. Как следует из официального комментария, Ассанж нарушил письменное соглашение, по которому обязался не делать сообщений, угрожающих отношениям Эквадора с другими странами.

Ассанж написал на своей странице в Twitter, что высылка российских дипломатов союзниками Великобритании с подачи премьер-министра Терезы Мэй в связи с отравлением Скрипаля - пример «плохой дипломатии». По его оценке, эти действия Великобритании в контексте трагедии в Кемерове только укрепляют «нарратив Кремля» о согласованном антироссийском фронте Запада. Кроме того, он считает все доказательства по делу косвенными.

Прокуратура Швеции решила отказаться от расследования дела об изнасиловании в отношении Ассанжа, но британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

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Бизнес
Новости

Avito запустила сервис доставки

Ведомости
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Интернет-сервис объявлений Avito начал предлагать услуги доставки товаров. За счет новой услуги Avito планирует увеличить количество пользователей и сделок, передает «Интерфакс».

«Мы сейчас запустили "Avito-доставка", то есть это сервис, который позволяет продавцам отправлять товары по всей России, а покупателю (дает) возможность найти товары не только в своем регионе», - заявил руководитель направления general & e-commerce Avito Эрик Финнас.

По его словам, спрос на новую услугу высок. «Avito стала федеральной площадкой, с многомиллионной аудиторией, но было не всегда легко покупать (товары) из другого региона, не всегда безопасно, то есть нужно было использовать сторонние сервисы», - пояснил он. Ранее стороны сделки сами занимались организацией сделки и контролировали процесс доставки, теперь же это будет делать Avito, гарантируя безопасность сделки.

Доставку будет осуществлять непосредственно партнер компаии - Boxberry, платежными партнерами проекта станут Тинькофф банк и Qiwi. Сервис заработает в более чем 650 российских городах. Новая услуга будет предоставляться только физическим лицам.

Avito не преследует цели зарабатывать на сервисе доставки, компания хочет увеличить число сделок.

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Политика
Новости

Сообщивший о сотнях жертв в Кемерове пранкер заочно арестован судом

Ведомости
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Басманный суд Москвы по требованию Следственного комитета заочно арестовал украинского пранкера, распространявшего слухи о «сотнях жертв» пожара в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — заявила она.

Ранее против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов, в России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ему грозит до пяти лет колонии.

В российских городах возникли стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

По информации следствия, мужчина распространял недостоверную информацию о количестве жертв в Кемерове, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «пытаясь дестабилизировать ситуацию».

Ранее на YouTube-канале Кувикова был размещен видеоролик, на котором он от имени сотрудника МЧС звонит в морг Кемерова и спрашивает, сколько погибших может принять учреждение. Ему ответили, что около 100 тел. После этого он сообщил по телефону, чтобы в ближайшее время ожидали «более трехсот трупов». На момент звонка в морг тела жертв пожара еще не доставляли.

После этой информации глава МЧС Владимир Пучков лично опровергал несколько раз информацию о «сотнях жертв». Президент Владимир Путин также просил местных жителей не верить слухам.

Что власти Кемеровской области думают о митингах после пожара в «Зимней вишне»

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Финансы
Новости

Промсвязьбанк вернул часть средств Центробанку в марте

Ведомости
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В марте Промсвязьбанк вернул «существенную часть» средств, которые занимал у Центробанка, сообщил представитель банка в ответ на вопросы «Ведомостей». Сумму он не назвал, сказав лишь, что подробности будут раскрыты в мартовской отчетности.

В декабре Промсвязьбанк привлек от ЦБ ликвидность на 298 млрд руб., с того момента банк был должен регулятору совокупно более 344 млрд руб., следует из его отчетности. Задолженность на 1 марта составляла 344,2 млрд руб. В декабре банк столкнулся с оттоком клиентских средств: компании забрали со счетов 269,4 млрд руб., вкладчики - почти 22 млрд руб. В середине декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка силами Фонда консолидации ЦБ.

В феврале банку почти удалось остановить отток средств компаний - они забрали всего около 4,6 млрд руб. От населения в феврале банк привлек почти 9 млрд руб.

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Политика
Новости

На востоке Москвы ограбили отделение «Бинбанка»

Ведомости
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Пятеро злоумышленников в камуфляжной форме ограбили отделение «Бинбанка» на Сокольнической площади в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападавшие были вооружены, они похитили около $100 000 и скрылись на автомобиле Hyundai, уточнил он. По его словам, в городе объявлен план «Перехват».

По информации агентства городских новостей «Москва», у машины грабителей пробито колесо. Она зарегистрирована в Московской области.

«В 18.10 мск в помещение финансово-кредитной организации по адресу: Сокольническая площадь, 9, зашли неизвестные и, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись», — заявили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Позже «Известия» сообщили, что полицейские обнаружили автомобиль в парке Сокольники.

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Политика
Новости

МЧС по ошибке выпустило сообщение об угрозе здоровью москвичей

Ведомости
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Министерство по чрезвычайным ситуациям отозвало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Москве вечером в среду 28 марта. МЧС сообщило, что обычное предупреждение о безветренной погоде было по ошибке опубликовано в разделе «Экстренные предупреждения».

«Ранее размещенная информация была ошибочно опубликована в разделе «Экстренные предупреждения». Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей», - заверило МЧС.

В первоначальном тексте говорилось, что «в период с 18.00 28.03.2018 г. до 10.00 29.03.2018 г. на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», и содержалась рекомендация «по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе» до утра четверга.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Москве минус три градуса и слабый - порядка 1 м/с - ветер.

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Финансы
Новости

Госдума доработала законопроект о защите банков от клеветы

Ведомости
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Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на заседании в среду заявил о разработке новой редакции проекта закона, запрещающего распространение заведомо ложной информации о банках и компаниях, передает «Интерфакс».

Речь идет о недостоверной информации, влияющей на финансовые рынки. «Мы договорились вместе с ЦБ и правительством, что будет подготовлен текст законопроекта, который мы с ними предварительно согласуем, в том числе с Минкомсвязи, поскольку они ключевые в этом вопросе, ну и внесем его от имени депутатов Госдумы», - пояснил Аксаков.

В апреле 2014 г. комитет рассмотрел принятый в первом чтении Госдумой законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросу распространения заведомо недостоверной информации о банках и публичных организациях». На рассмотрение он был внесен депутатами прошлого созыва и запрещал чиновникам комментировать факты, касающиеся банков или публичных организаций, до появления информации, размещенной на официальных информационных ресурсах этих органов.

К публичным организациям в данном случае предлагалось отнести страховые компании, организации торговли на рынке ценных бумаг, в деятельности которых предусмотрена публикация консолидированной финансовой отчетности.

Аксаков рассказал, что в новом законопроекте «новелла о запрете чиновников на комментарии» в отношении банков и публичных организаций в части распространения недостоверной информации будет сохранена. «Это сохраняется, будет касаться только недостоверной информации и не только чиновников, но и банкиров», - отметил он.

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Бизнес
Новости

Структуры «Росатома» и «Ростеха» подали заявки на строительство ТЭС в Тамани

Ведомости
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Оператор Единой энергетической системы России, «Системный оператор» (СО ЕЭС), получил две конкурсные заявки на строительство электростанции в Тамани - от структуры «Ростеха» «Технопромэкспорт» и структуры «Росатома» «ВетроОГК», следует из материалов закупки. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля.

«Заявка на конкурс действительно подана. Мы заинтересованы в участии в данном проекте, так как заканчиваем работы в Крыму, где достраиваем Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего мобилизованный опытный персонал и необходимая техника, чтобы быстро начать реализацию аналогичного проекта в Краснодарском крае», - сообщил «Ведомостям» представитель Ростеха.

Ранее «Технопромэкспорт» говорил, что сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но окончательное решение компания примет после опубликования условий конкурса. По плану электростанция должна заработать уже в 2020 г.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 г. Именно для нее «Технопромэкспорт» заказал у СП Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» - четыре турбины. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) – с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет под 14% годовых. Но на конкурс, прошедший в итоге летом 2016 г., «Технопромэкспорт» не заявился, как и остальные участники энергорынка: их не устроили условия строительства.

«Технопромэкспорт» после этого выставил купленные турбины на продажу, и в итоге летом 2017 г. они были перевезены в Крым, где «Технопромэкспорт» строит две электростанции – в Симферополе и Севастополе. Siemens объявил это нарушением договора и приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями. Позднее Европа ввела санкции против «Технопромэкспорта» и чиновников, участвовавших в поставке турбин Siemens в Крым. Судебное разбирательство «Ростеха» и Siemens продолжается.

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