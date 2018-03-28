Тринадцать российских дипломатов покинули Украину

Оператор Единой энергетической системы России, «Системный оператор» (СО ЕЭС), получил две конкурсные заявки на строительство электростанции в Тамани - от структуры «Ростеха» «Технопромэкспорт» и структуры «Росатома» «ВетроОГК», следует из материалов закупки. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля.
«Заявка на конкурс действительно подана. Мы заинтересованы в участии в данном проекте, так как заканчиваем работы в Крыму, где достраиваем Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего мобилизованный опытный персонал и необходимая техника, чтобы быстро начать реализацию аналогичного проекта в Краснодарском крае», - сообщил «Ведомостям» представитель Ростеха.
Ранее «Технопромэкспорт» говорил, что сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но окончательное решение компания примет после опубликования условий конкурса. По плану электростанция должна заработать уже в 2020 г.
Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 г. Именно для нее «Технопромэкспорт» заказал у СП Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» - четыре турбины. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) – с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет под 14% годовых. Но на конкурс, прошедший в итоге летом 2016 г., «Технопромэкспорт» не заявился, как и остальные участники энергорынка: их не устроили условия строительства.
«Технопромэкспорт» после этого выставил купленные турбины на продажу, и в итоге летом 2017 г. они были перевезены в Крым, где «Технопромэкспорт» строит две электростанции – в Симферополе и Севастополе. Siemens объявил это нарушением договора и приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями. Позднее Европа ввела санкции против «Технопромэкспорта» и чиновников, участвовавших в поставке турбин Siemens в Крым. Судебное разбирательство «Ростеха» и Siemens продолжается.