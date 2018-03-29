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СК запросит помощь Великобритании в деле о покушении на Юлию Скрипаль

Следственный комитет России составил запрос о правовой помощи Великобритании в расследовании уголовного дела о покушении на убийство российской гражданки Юлии Скрипаль. Запрос передан в Генпрокуратуру «для направления компетентным органам Великобритании», отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В запросе российские следователи просят британских коллег «совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов проводимого ими расследования, в том числе результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, её медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз», рассказала представитель СКР. Со своей стороны Следственный комитет заявил о готовности «к дальнейшему сотрудничеству с компетентными органами Великобритании» по делу о покушении на Юлию Скрипаль, «совершенному общеопасным способом в Солсбери».

Юлия Скрипаль была обнаружена вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, в парке Солсбери в начале марта. Британская полиция также расследует инцидент как покушение на убийство Скрипаля, получившего убежище на территории Соединенного королевства, а также его дочери. Лондон обвиняет в покушении Россию, мотивируя это тем, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, разрабатывалось на территории СССР.

Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. О высылке 160 российских дипломатов позже заявили представители ряда европейских стран и США. Россия отрицает причастность к отравлению и просит Лондон предоставить подробности расследования.