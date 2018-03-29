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Минфин оценил влияние возможного запрета на продажу евробондов России в Лондоне

Возможный запрет на продажу российских евробондов на фондовом рынке Лондона негативно отразится как на держателях ценных бумаг, так и на иностранных инвесторах, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Это будет очень плохо не только для нас, но и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», - выразил уверенность чиновник.

The Guardian 29 марта написала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

Мэй отмечала, что речь идет о запрете на обслуживание российских еврооблигаций клиринговыми компаниями Euroclear и Clearstream. По данным издания, мера призвана помешать перепродаже долговых бумаг на вторичном рынке и оттолкнуть от них западных инвесторов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что подобный шаг с британской стороны нанесет урон репутации Лондона. «Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами», – подчеркивал он. Песков уточнял, что Россия внимательно отслеживает происходящее.

«В связи с тем что сейчас Великобритания достаточно непредсказуемая страна в отношениях с Российской Федерацией в отношении проявления адекватности, нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что – прикрытием», – заключил представитель Кремля.