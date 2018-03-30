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Песков опроверг обещание Трампа выиграть гонку вооружений у Путина

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 20 марта не произносил фразы о том, что выиграет гонку вооружений у России, если она начнется. Об этом журналистам в пятницу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора (Путина и Трампа. — «Ведомости»)», — сказал Песков. Он напомнил, что ранее Кремль уже делал заявление о содержании той беседы. По его словам, тогда Кремль сказал все, что считал нужным. «Российская сторона никогда не предавала публичности, гласности конфиденциальные разговоры», — добавил Песков.

О том, что Трамп в разговоре с Путиным якобы пообещал выиграть гонку вооружений, сообщил канал NBC со ссылкой на двух чиновников Белого дома. «Если вы хотите гонку вооружений, будет гонка вооружений, но мы в ней победим», - передал канал цитату Трампа со слов источников. Они рассказали, что президент США выразил надежду на то, что заявления Путина о новых российских системах вооружений были лишь предвыборной риторикой, и напомнил собеседнику о размере американского военного бюджета - $700 млрд. Российский военный бюджет в 2018 г. запланирован в размере $46 млрд.

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