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Чехия выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина

Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках, сообщили чешская радиостанция Respekt и агентство Reuters со ссылкой на источник.

Адвокат Никулина Мартин Садилек подтвердил «РИА «Новости», что россиянина экстрадировали в США в ночь с четверга на пятницу. По его словам, он узнал об экстрадиции подзащитного из СМИ. Минюст Чехии не поставил его в известность об экстрадиции. «Я сейчас пытаюсь прояснить возникшую ситуацию», — сказал Садилек.

В США Никулина обвиняют в причастности ко взлому социальной сети LinkedIn в 2012 г., Dropbox и Formspring в 2012-2013 гг. В России его обвиняют в краже денег со счета WebMoney.

В мае 2016 г. LinkedIn сообщила, что из-за кибератаки в 2012 г. были скомпрометированы данные 100 млн пользователей сети.

В свою очередь Никулин утверждает, что не имеет никакого отношения ко взломам. Он заявлял, что зарабатывает на жизнь перепродажей автомобилей.