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Жители Кемерова предложили сменить логотип столетия города

Жители Кемерова попросили городскую администрацию изменить логотип столетия города - убрать изображение огня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Поступили предложения от жителей изменить логотип в связи с произошедшим пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". Предложения по новому логотипу собираются, будет проведено голосование», - уточнил представитель пресс-службы.

Предложения об изменении логотипа выставят на электронное голосование. После этого специальная комиссия утвердит изменения.

Кемерово был основан 12 июня 1918 г.

На юбилейном логотипе на данный момент изображен первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков на фоне дерева. Рядом с ним сердце из языков пламени.

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