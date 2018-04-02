Бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал арест братьев Магомедовых

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Бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что арест бизнесменов на стадии следствия разрушает их бизнес. По его мнению, в случае Магомеда и Зиявудина Магомедовых домашний арест был бы достаточной мерой пресечения, передает «РИА Новости».
«В соответствии со ст. 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест», – сказал Титов.
Он также отметил, что Магомедовы не обращались к нему, поэтому он не знает материалов дела. «Не понимаем, в чем их обвиняют. Если получим обращение – будем заниматься», – уточнил он.
Тверской суд Москвы 31 марта арестовал на два месяца братьев Магомедовых по делу о хищении на 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества.
Арест миллиардера Зиявудина Магомедова
Андрей Гордеев / Ведомости
В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Антон Кардашов / АГН «Москва»
По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов. Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Михаил Терещенко / ТАСС
31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,25 млрд)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Такая же мера пресечения избрана для другого фигуранта дела – генерального директора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова
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Анастасия Корня / Ведомости
Всего в деле семь эпизодов хищений, совершенных компаниями, входящими в группу «Сумма»
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Зиявудин Магомедов в зале суда
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Tatyana Makeyeva / Reuters
Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передал корреспондент «Ведомостей»
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 20 марта обсудили несколько возможных мест для встречи на высшем уровне, и одним из этих мест был Белый дом, сообщила сегодня представитель администрации США Сара Сандерс. По ее словам, в Вашингтоне не видят в этом новости, поскольку об этом уже рассказал сам Трамп.
«Как заявил сам президент 20 марта, через несколько часов после своего разговора с президентом Путиным, стороны обсудили двустороннюю встречу "в не слишком отдаленном" будущем в одном из возможных мест, в том числе - в Белом доме», - говорится в сообщении. «На данный момент добавить больше нечего», - цитируют американские СМИ слова представителя администрации США.
Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле рассчитывают, что США не откажутся от предложения обсудить возможность встречи президентов России и США. «Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», - заявил Ушаков, не уточнив предполагаемых сроков встречи.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня же рассказал, что российский МИД получил поручение о подготовке встречи президентов. «По крайней мере, президент Путин, поскольку такая договоренность была, соответствующее поручение дал Министерству иностранных дел», - сказал Песков.
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Единственный акционер негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар» – «Сафмар финансовые инвестиции» – избрал состав нового совета директоров фонда, говорится в пресс-релизе НПФ.
Численность совета выросла с 5 до 6 человек, в него вошла старший вице-президент «Русснефти» по экономике и финансам Ольга Прозоровская.
Остальные члены совета были переизбраны: Михаил Гуцериев, вице-президент «М.Видео менеджмент» Билан Ужахов, гендиректор «Сафмар финансовые инвестиции» Авет Миракян, заместитель гендиректора по экономике и финансам НК «Нефтиса» Роман Тян и гендиректор «Корпоративные инвестиции и технологии» Илья Михайленко.
«Председатель [совета директоров] будет избран на первом заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время», – говорится в сообщении фонда.
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Задержанный полицейскими в субботу вечером активист из Волоколамска Артем Любимов арестован судом на 15 суток, рассказал «Ведомостям» защитник активиста Денис Кунаев.
«Артема осудили по статье за неповиновение полиции, - сказал он. - Суд постановил арестовать его на 15 ареста, двое из которых он уже находится под стражей. Это максимальное наказание за такое нарушение».
Андрея Жданова, который после митинга 1 апреля был задержан во время автопробега, суд арестовал на 14 суток, уточнил Кунаев.
Как ранее рассказал адвокат, автомобиль Любимова остановили по пути из Волоколамска в Москву, на Новорижском шоссе в субботу вечером. Активиста задержали и доставили в отделение полиции. В отношении Любимова составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП (неповиновение полиции). По словам Кунаева, в полиции заявили, что при задержании Любимов пытался убежать от сотрудников полиции по Новорижскому шоссе.
Представитель истринского ОМВД 1 апреля заявил «Ведомостям», что полиция не выдает данных о задержанных, представитель УМВД по Московской области сказал, что пока не располагает информацией о задержании активиста.
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Москва в ответ на действия Подгорицы вышлет одного черногорского дипломата, сообщил российский МИД. «2 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Рамиз Башич», - говорится в сообщении на сайте российского МИДа.
«Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т. н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет persona non grata сотрудника черногорского посольства», - сообщили на Смоленской площади.
В минувшую пятницу российский МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов из 30 стран - выслано было столько же их дипломатов, сколько эти страны выслали российских в знак солидарности с Великобританией. Тогда Черногория, а также Бельгия, Венгрия и Грузия, выславшие по одному российскому дипломату, не получили предписаний от МИДа, но Россия оставила за собой право на ответные шаги в их отношении.
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Министерство экономического развития России к лету планирует запустить бизнес-бот для малых и средних предпринимателей, с которым можно будет общаться через электронное приложение, сообщил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин.
«Разрабатываем бизнес-бот, это единая сервисная модель. У каждого предпринимателях будет стоять такое приложение. Как "Алиса", которую можно будет спросить, где взять кредит. Она будет с системой искусственного интеллекта. Уже летом планируем запустить», - сказал Паршин на круглом столе по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса. По его словам, система разрабатывается совместно со Сбербанком, также ведутся обсуждения с платформами «типа "Яндекса"», где есть голосовые помощники.
В минувшую пятницу Сбербанк сообщил о покупке мажоритарной доли в компании «Диалог» - разработчике корпоративного мессенджера Dialog enterprise. Банк планирует заменить им все сторонние мессенджеры в рабочем общении, а также предлагать этот продукт партнерам. Помимо прочего функционала мессенджера, Dialog совместим с чат-ботами.
В октябре 2017 г. «Яндекс» запустил голосового помощника под названием «Алиса». Он работает на операционных системах Android, IOS, Windows. Система имитирует живой диалог, распознавая живую речь и давая ответы на вопросы пользователя.
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Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси побеждает на выборах главы государства с результатом 97% голосов избирателей, передает Reuters со ссылкой на итоговые данные избирательной комиссии страны.
Явка на президентских выборах, которые проходили в стране с 26 по 28 марта 2018 г., составила 41,5%. Это значительно ниже по сравнению с выборами 2014 г., при этом тогда ас-Сиси также набрал около 97% голосов пришедших на участки избирателей.
Единственным соперником действующего президента выступал лидер партии «Аль-Гад» («Завтра») Муса Мустафа Муса.
Это третьи по счету выборы президента Египта после произошедшей в 2011 г. революции, в результате которой правивший страной с 1981 г. президент Хосни Мубарак ушел в отставку.
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Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила о том, что московские суды собираются доверить искусственному интеллекту рассмотрение бесспорных дел. Участников судебного процесса будут идентифицировать по отпечаткам пальцев, передает РИА «Новости».
2 апреля московские суды и ФССП перешли на электронный документооборот. На презентации новой программы Егорова рассказала о том, какие технические нововведения в будущем будут использоваться судами.
«Нам выделили деньги для разработки искусственного интеллекта и биометрии», - уточнила она. Егорова пообещала, что уже через два года человек по отпечатку пальца сможет войти в личный кабинет на сайте суда, подать ходатайства и отследить информацию. На данный момент речь идет только об отпечатках пальцев, считывание радужной оболочки глаза и другая биометрия для московских судов пока «слишком дорогая», сказала Егорова.
Зампредседателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин рассказал о проблеме исполнения судебных решений о высылке мигрантов. По его словам, нередко судьи не могут идентифицировать человека по фотографии и в итоге выдворяется не тот человек. «Здесь мы тоже готовы использовать данные биометрии, но создавать базу должно МВД, мы готовы подхватить инициативу», — отметил Фомин.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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Проект строящейся в Турции при российском участии АЭС «Аккую» получил статус стратегического, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «28 марта проектная компания «Аккую» получила статус стратегического инвестора, – сказал он. – Это позволит расширить налоговые льготы и преференции. Экономия компании может составить в результате этого где-то $10 млрд. Общая стоимость проекта «Аккую» – $20 млрд».
«Вопрос в том, что если бы не было предоставлено турецкой стороной дополнительных преференций, то стоимость была бы намного больше. На данный момент первоначальный расчет, потому что станция будет строиться несколько лет, – $20 млрд как ориентир», – пояснил Ушаков.
Завтра, 3 апреля, начнется двухдневный рабочий визит президента России Владимира Путина в Турцию. Это первая зарубежная поездка Путина после президентских выборов 18 марта. В ходе визита Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в трехсторонней встрече лидеров России, Турции и Ирана. Как сообщил сегодня Ушаков, Путин и Эрдоган запустят заливку первого бетона в фундамент АЭС «Аккую» в формате телемоста.
Четырехблочная АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 г. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 г. Общий размер инвестиций тогда оценивался в $22 млрд. Предполагается, что 49% в проектной компании «Аккую нуклеар» «Росатом» продаст инвесторам, сохранив за собой 51%.
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Во время телефонного разговора 20 марта президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Белом доме, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
«Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», – сказал Ушаков.
«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», – отметил он. Отвечая на вопрос, когда эта встреча может состояться – в первой половине года или во второй, Ушаков уточнил, что «это не обсуждалось».
В то же время Ушаков напомнил, что после 20 марта США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». «И на фоне этих событий, конечно, трудно обсуждать возможность проведения саммита», – констатировал помощник главы государства.
После телефонного разговора Путина и Трампа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что лидеры стран обсудили возможность проведения российско-американского саммита. Трамп по итогам разговора заявил, что ожидает новой встречи с Путиным «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», сообщал Bloomberg.
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Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в интервью Vox назвал необоснованной недавнюю критику в свой адрес со стороны главного исполнительного директора Apple Тима Кука.
Кук 24 марта призвал ужесточить правила конфиденциальности, чтобы предотвратить злоупотребление личной информацией. Так топ-менеджер Apple прокомментировал утечку данных 50 млн пользователей Facebook. Кук отмечал, что необходимы «хорошо продуманные» правила, которые бы мешали объединять информацию, чтобы использовать ее без согласия пользователей. Кук раскритиковал также практику монетизации данных пользователей, когда компания продает рекламу на бесплатных платформах, позволяя рекламодателям настраивать ее под конкретные группы.
Журналисты Recode поинтересовались у главного исполнительного директора Apple, что бы он сделал на месте Цукерберга после утечки. «Я не оказался бы в такой ситуации», – заверил Кук. Он подчеркнул, что Apple считает конфиденциальные данные неприкосновенными и, в отличие от Facebook, не собирается «монетизировать личную жизнь пользователей».
Цукерберг в ответ в беседе с Vox назвал рекламную модель «единственной рациональной моделью» на сегодняшний день, позволяющей построить сервис, к которому могли бы подключиться люди по всему миру с разным уровнем доходов. «Реальность такова, что если вы решите создать сервис, способный объединить всех людей в мире, то столкнетесь с тем, что многие не смогут себе позволить платить за его использование», – объяснил гендиректор социальной сети.
Facebook оказался в центре скандала после того, как журналисты The Guardian, The New York Times и телеканал Channel 4 выяснили, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные миллионов пользователей соцсети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
Позже соцсеть подтвердила эту информацию. В компании пояснили, что личную информацию пользователей Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании уничтожить собранные данные, однако оказалось, что информация не была удалена полностью.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Правительство отвело на дозвон в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний многоквартирных домов пять минут. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном сайте кабмина.
Правительство внесло ряд изменений в нормативные правовые акты по вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества собственников. Определены сроки проведения осмотров такого имущества (текущие, сезонные и внеочередные после аварии).
«Отныне регламентировано время дозвона в службу – 5 минут. Службы должны оснащаться функциями «обратный вызов» или «автоответчик». Регламентируется время, в течение которого эти функции должны быть выполнены, – 10 минут», – говорится в пояснительной записке. Вызвать аварийно-диспетчерскую службу, которая должна работать круглосуточно, теперь можно и в ночное время. Аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем должны устраняться в течение 3 суток с момента регистрации заявки, засоры - в течение двух часов с момента регистрации заявки.
Если для устранении аварии необходим доступ в помещение в многоквартирном доме, то сотрудник аварийно-диспетчерской службы должен договориться с собственником или пользователем помещения о времени проведения проверки.
Аварийно-диспетчерская служба должна контролировать сроки, качество исполнения заявок, вести электронный журнал заявок.