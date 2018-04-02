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Бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал арест братьев Магомедовых

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что арест бизнесменов на стадии следствия разрушает их бизнес. По его мнению, в случае Магомеда и Зиявудина Магомедовых домашний арест был бы достаточной мерой пресечения, передает «РИА Новости».

«В соответствии со ст. 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест», – сказал Титов.

Он также отметил, что Магомедовы не обращались к нему, поэтому он не знает материалов дела. «Не понимаем, в чем их обвиняют. Если получим обращение – будем заниматься», – уточнил он.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал на два месяца братьев Магомедовых по делу о хищении на 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова