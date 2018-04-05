Госдума приняла закон о новой мере пресечения
Госдума приняла на заседании в третьем, окончательном чтении законопроект о введении новой меры пресечения - «запрета на определенные действия». Депутаты внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).
В сопроводительных документах, в частности, уточняются сроки применения «запрета на определенные действия». По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести такой срок составит 12 месяцев, в случае тяжких преступлений - 24 месяца, особо тяжких - 36 месяцев.
«Время применения запрета определенных действий по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет. Предусматривается соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения - 2 дня к 1 дню», - указывается в пояснительной записке.
Инициатива разрешает судам при выборе меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста «возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов». Например, приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, общаться с определенными людьми, пользоваться средствами связи и совершать другие действия.
В документе отдельно оговаривается, что «домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля».