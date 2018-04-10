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СМИ сообщили о досрочном освобождении экс-мэра Благовещенска

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный на девять лет колонии, вышел на свободу по решению суда о досрочном освобождении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В региональном УФСИН оставили информацию без комментария, пояснив, что сообщить ее можно только «родственнику по выбору осужденного».

Экс-мэр Благовещенска был признан виновным в превышении полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и в нецелевом расходовании средств. В августе 2016 г. Благовещенский городской суд приговорил его к девяти годам колонии.

В феврале 2017 г. Мигуля был освобожден от наказания по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств (ч.2 ст.285.1 УК РФ) в связи с истечением срока давности. В ноябре 2017 г. Амурский областной суд при рассмотрении кассационной жалобы на приговор, сократил срок еще на полтора года – до 5,5 лет.

В конце марте 2018 г. Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство о его досрочном освобождении.