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Эксперты Организации по запрещению химоружия прибыли в Бейрут

Первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Бейрут, передает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник. Им предстоит определить, использовалось ли химическое оружие в Восточной Гуте, в частности в городе Дума.

«Прибытие основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля», - отметил источник. По его словам, эксперты прибыли в сопровождении представителей спецпосланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и управления безопасности ООН. Далее они направятся в Дамаск.

«Как приедут — будет понятен план действий», — заявил источник «РИА «Новости».

Специалисты ОЗХО собираются провести комплекс мероприятий по сбору сведений о якобы произошедшей 7 апреля в Думе химической атаке. Эксперты могут взять пробы грунта и других образцов для проведения исследований в лабораториях, отметил источник «Интерфакса».

«Мы не можем распространяться о деталях операции в Сирии. Такая политика существует для сохранения объективности процесса расследования и его результатов, а также для обеспечения безопасности участвующих экспертов и сотрудников», - заявили ТАСС в ОЗХО.

Решение направить специалистов ОЗХО в Сирию для расследования химической атаки в Думе было принято 10 апреля.