Италия отказалась участвовать в нанесении ударов по Сирии

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Семь человек пострадали в результате наезда грузовика в Барселоне

В Барселоне грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов, передает Europa Press. В результате инцидента пострадали семь человек, двое из них – дети, сообщили в управлении полиции города.

Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика. По словам очевидцев, грузовик не затормозил перед пешеходным переходом, сбил мотоциклиста и нескольких пешеходов, а после въехал в дерево.

Пострадавшие получили легкие травмы, при этом пять человек госпитализированы.