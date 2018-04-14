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Мэй назвала цели военной операции в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально подтвердила участие британских вооруженных сил в военной операции в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Мэй. Она отметила, что альтернативы военным действиям нет, поскольку дипломатические средства были исчерпаны. Цель операции – исключение возможности применения химоружия в будущем.

Военную операцию в Сирии Мэй охарактеризовала как «ограниченную» по времени и имеющую конкретные цели. «Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну [в Сирии]. Речь не идет о смене режима», - уточнила она. Военные должны свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

Британский премьер указала, что военная акция стала ответом на использование химоружия в городе Дума в Сирии. По ее данным, в результате инцидента 7 апреля погибло до 75 человек, включая детей. Запад возложил ответственность за применение химоружия на Сирию и Россию. Москва и Дамаск называют случившееся провокацией и отвергают сам факт применения запрещенных веществ.

О начале военной акции объявил сегодня президент США Дональд Трамп. «Я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара аль-Асада», - сказал он.