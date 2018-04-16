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Трамп заявил о достижении целей в Сирии всеми выпущенными ракетами

Американский президент Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил о том, что все ракеты, выпущенные по сирийским объектам, достигли целей. Ни одну ракету не смогли сбить сирийские ПВО, уточнил Трамп.

«Мы выпустили больше 100 ракет. Они не сбили ни одну. Их техника сработала не очень хорошо», – сказал он.

Трамп опроверг сообщения в СМИ о том, что были сбиты «15 или даже 40 ракет» западной коалиции. «Каждая из ракет поразила свою цель», – передает его слова CNBC.

В свою очередь Минобороны России сообщило о том, что было сбито около 70 из 103 ракет западной коалиции. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ракетные удары были отражены советским вооружением: системами С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук», «Стрела», «Панцирь».