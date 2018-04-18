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Политика
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Музеи Кремля остановили продажу билетов из-за блокировки работы «одного из сервисов»

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Продажа электронных билетов на сайте музеев Московского Кремля временно приостановлена. «По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена, предположительно до 11-00 18 апреля», - говорится на сайте музея.

В комплекс музеев Московского Кремля входит Оружейная палата, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, Патриаршие палаты, Церковь Ризоположения, ансамбль колокольни «Иван Великий».

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram. Как пояснял «Ведомостям»руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, «идет борьба снаряда и брони – мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время. Ожидаем, что к исходу суток это даст результат». Всего ведомство намеревалось заблокировать более 1 млн IР-адресов.

Из-за блокировки Telegram трудности в работе испытали сторонние интернет-сервисы, в том числе мессенджер Viber и сайт соцсети «Одноклассники», передает «Интерфакс». О перебоях в работе сайта сообщила радиостанция «Говорит Москва». Сайт Роскомнадзора почти сутки подвергался DDoS-атакам. Тем временем Telegram сохранял работоспособность.

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Политика
Новости

«Роскосмосу» и «Росатому» запретели подписывать обязывающие документы с США и ЕС

Ведомости
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Поручение вице-премьера Дмитрия Рогозина о временном запрете «Роскосмосу» и «Росатому» подписывать любые юридически обязывающие документы с иностранными структурами, чьи страны ввели или поддержали санкции против России, действует с начала прошлой недели. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате правительства и топ-менеджеров одной из госкорпораций. По словам одного из них, документы можно оформить «только в случае принятия политического решения».

На уже действующие контракты поручение не распространяется, но заключить новые станет сложнее. Контроль над госкорпорациями со стороны правительства усилится, а их представительство в международных контактах, может быть снижено до уровня менеджеров среднего звена, которые будут лишь обозначать присутствие России. Источники в отрасли говорят, что эти шаги стали ответом на «конфронтационную политику США».

Поручение носит целевой характер и не связано с российским законопроектом о контрсанкциях, поясняет собеседник издания. Речь идет о контракте в рамках проекта международной окололунной станции Deep Space Gateway. Подписать его «Роскосмос» и Boeing собирались на встрече руководителей космических агентств в Колорадо-Спрингс. Предполагалось, что чиновники определят «зоны ответственности». Россия предлагала свое участие в создании шлюзового и обитаемого модулей, а также систем жизнеобеспечения. «Но американцы заинтересовались не просто возможностью унификации шлюзового модуля, но и захотели получить на руки все технические наработки российской стороны, предложив за это примерно $15 млн»,— рассказал собеседник. По итогам консультаций в правительстве решено было отказаться от этого предложения «по соображениям технологической безопасности». Запрет на передачу США этих технологий будет оформлен в ближайшее время на заседании экспортной комиссии, отмечает издание.

Потенциальный запрет на новые контракты с США и странами ЕС может в перспективе сказаться и на «Росатоме». США импортируют до 95% необходимого обогащенного урана для АЭС – около половины этого объема может приходиться на Россию и Казахстан. Отказ от новых контрактов может постепенно привести к вытеснению России с этого рынка.

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Политика
Новости

Скончалась супруга 41-го президента США

Ведомости
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Бывшая первая леди США Барбара Буш, скончалась на 93 году жизни. Об этом сообщил представитель экс-президента Джим Макграт. Барбара Буш была женой 41-го президента Джорджа Буша, матерью 43-го президента Джорджа Буша-младшего и 43-го губернатора Флориды Джеба Буша.

Ранее семья Бушей сообщала о плохом самочувствии Барбары Буш, а также о решении отказаться от дальнейшего лечения и сосредоточиться на ее комфортном пребывании в их доме в Хьюстоне, сообщает Associated Press. В последние годы Барбара Буш страдала от обструктивной болезни легких и сердечных заболеваний, отмечает Reuters, со ссылкой на данные СМИ.

Макгарт сообщил, что Буш-старший находился возле супруги весь день 17 апреля. Он стоически переживает ее уход, его поддерживает все семья.

Вместе чета Бушей прожила 73 года, у них было шестеро детей, одна из дочерей скончалась от лейкемии, семнадцать внуков и семь правнуков.

Политика
Новости

Россия обвинила Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей

Ведомости
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Начало дезинфекции девяти объектов в Солсбери, о котором объявило министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании, российское посольство рассматривает как «уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать». Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании, слова которого приводятся на странице диппредставительства в Facebook.

Британская сторона считает, что требующие дезинфекции объекты могут содержать следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта. «Мы не могли не заметить, что список таких мест значительно расширился. Помимо ранее фигурировавших в расследовании ресторана «Zizzi», паба «Mill», скамейки, где Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания и, собственно, самого дома С.Скрипаля, речь идет также о станциях скорой помощи, а также доме полицейского Н.Бейли», - отмечается в заявлении. Представитель российского посольства задается вопросом: «Почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервнопаралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, «не испаряется» и «не исчезает со временем»?

В российском посольстве также указали, что Великобритания уже давала повод заподозрить ее в уничтожении улик. В частности, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля. «Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», - говорится в заявлении.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Британия провела собственное расследование и пришла к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», в производстве которого была обвинена Россия. 12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги собственного расследования инцидента. В сообщении организации указывалось, что анализ образцов крови пострадавших и другие улики подтвердили выводы Великобритании о типе отравляющего вещества. Лондон в связи с окончанием работы ОЗХО потребовал созыва заседания Совета безопасности ООН 18 апреля.

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Бизнес
Новости

Россия продлила разрешение на полеты американских лайнеров над своей территорией

Ведомости
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Минтранс России продлил разрешение на осуществление американскими авиалайнерами полетов над территорией страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей госдепартамента США. Речь идет о трех маршрутах, по которым можно летать до 28 октября 2018 г. Действовавшее соглашение должно было истечь сегодня вечером.

Также российское ведомство продлило по 20 апреля срок действия разрешений на грузовые авиарейсы из Азии в Европу. При этом Москва предложила согласовать альтернативный маршрут .

Ранее на этой неделе представители российского ведомства отменили встречу в Вашингтоне, на которой планировалось обсудить судьбу соглашения. Это произошло на фоне напряженности между Россией и странами Запада после удара США, Великобритании и Франции по Сирии.

Политика
Новости

WP узнала о тайной встрече Помпео с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Директор ЦРУ, выдвинутый президентом на позицию госсекретаря, Майк Помпео провел тайную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном . Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника, имеющих непосредственную информацию о секретной поездке Помпео в КНДР во время Пасхальных каникул. Целью визита должна была стать подготовка личной встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Во время сенатских слушаний на прошлой неделе Помпео заявлял, что настроен оптимистично в том, что касается перспектив личной встречи двух лидеров. На его миссию, вероятно, намекал и сам Трамп. 17 апреля он заявил, что США провели прямые переговоры с КНДР «на очень высоком уровне». Президент США объявил, что сядет за стол переговоров со своим корейским коллегой в начале июня, если не раньше. В ЦРУ ситуацию не комментируют. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп пока не общался лично с Ким Чен Ыном, передает Bloomberg.

История заочных отношения Дональда Трампа и Ким Чен Ына очень эмоциональна. Во время своего новогоднего обращения - 2018 к жителям Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал, что на его рабочем столе есть специальная «ядерная кнопка»: «Я не угрожаю, но хочу, чтобы вы понимали, что ядерная кнопка установлена на моем рабочем столе». Трамп в ответ написал: «Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощней, чем его, и моя кнопка работает!». До этого Трамп называл Ким Чен Ына «маленьким ракетным человеком» и «сумасшедшим», а тот президента США – «политическим еретиком», «хулиганом и нарушителем порядка», а также «изгоем и гангстером».

Перелом в тональности наметился в ноябре 2017 г. «Почему бы Ким Чен Ыну не перестать оскорблять меня, называя «старым», ведь я никогда не называл его «коротким и толстым»? Ну, я ведь так стараюсь быть его другом — и, возможно, когда-нибудь это случится!» — написал тогда Трамп. А уже в январском интервью WSJ американский президент заявил: «У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены этому». 6 января президент США допускал возможность своего телефонного разговора с Ким Чен Ыном, заявив, что «верит в диалог».

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Бизнес
Новости

Компания Рашникова компенсирует 492 млн рублей убытков СП с Чигиринским

Ведомости
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Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы от 29 декабря 2017 г. о взыскании в пользу ООО «Сити палас» 492,3 млн руб. убытков с лиц, связанных с компанией Snapbox holding Ltd., контролируемой основным акционером ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктором Рашниковым и его партнером Мануэлом Надер Надерой.

В частности, к ответственности привлечены Snapbox, а также номинированные этой компанией руководители «Сити паласа» - председатель совета директоров Надер Надера и директор Андрей Фокин. Об этом говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что убытки в размере 492,3 млн руб. возникли из-за поручения Надеры и Фокина перевести $133,8 млн на депозит регистратора Окружного суда Никосии, не уплатив при этом сопряженный налог на прибыль. Данный налог вместе с пенями в результате требований от налоговых органов вынуждена была заплатить компания «Сити палас», являвшаяся налоговым агентом Snapboх.

«Все юридически значимые действия, связанные с осуществлением платежа, были совершены исключительно лицами, представляющими Snapboх, и отвечали только интересам Snapboх, косвенного участника "Сити паласа", но наносили ущерб самому "Сити паласу" и другому его косвенному участнику - Frental Developments», - говорится в постановлении суда. Действия Snapbox, Фокина и Надеры суд признал недобросовестными.

Разбирательство по поводу убытков «Сити паласа» связано с конфликтом между Рашниковым, Надерой и Чигиринским, поясняет «Интерфакс». Через Snapbox и Frental бизнесмены владели офшорной компанией Folsten Holdings, которой был подконтролен «Сити палас». В свою очередь «Сити палас» является девелопером башни Evolution Tower в «Москва-сити».

Конфликт возник из-за распределения прибыли от продажи Evolution Tower «Транснефти» в 2015 г. Snapbox не получил $133,8 млн от сделки. Компания попыталась взыскать эту сумму в российских арбитражных судах, но проиграла. Snapbox российские суды отказали из-за того, что она не является владельцем «Сити паласа» и право требования от Folsten к Snarbox не передавалось.

После проигрыша в российских судах Snapbox подала иск в Окружной суд Никосии (Кипр). Суд вынес решение об обеспечительных мерах на сумму $133,8 млн. Эти действия Девятый арбитражный апелляционный суд расценил как злоупотребление правом. «Суд первой инстанции обоснованно указал, что недобросовестность действий подтверждает тот факт, что после отказа в удовлетворении исковых требований Snapbox [в российских судах] она подала заявление в Окружной суд Никосии о взыскании тех же $133,8 млн дивидендов», - говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Cторона Рашникова не согласна с решением суда и планирует его обжаловать, говорит представитель бизнесмена . «По утверждению "Сити паласа", платеж, на основании которого был уплачен налог, представляет собой перечисление дивидендов в адрес Snapbox. Однако в действительности это не так. Денежные средства поступили не на счет компании, а на счет кипрского суда в качестве обеспечительной меры. Snapbox не имеет возможности ни распоряжаться этими деньгами, ни получать какой-либо выгоды от них», - утверждает он и делает вывод, что у Snapbox в связи с переводом денег не возникло налогооблагаемой базы. «Более того, в связи с возникновением у "Сити паласа" убытка ответчики 19 сентября 2017 г. обратились с предложением о распределении денежных средств, находящихся на счету регистратора кипрского суда. Они предложили перечислить средства, соответствующие сумме налога, на счет "Сити паласа", а оставшуюся сумму - на счет Snapbox. В этом случае расходы "Сити паласа" по уплате налога были бы возмещены. Однако это предложение ответчиков было проигнорировано», – рассказал представитель Рашникова.

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Технологии
Новости

Основатель Qiwi назвал «главного пострадавшего» от блокировки Telegram

Ведомости
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Инвестор, основатель Qiwi Сергей Солонин считает, что блокировка Telegram приведет к росту популярности мессенджера. Об этом он написал в Facebook.

По мнению Солонина, в нынешней ситуации выигрывают все. «Телеграм получит вселенский пиар и большое количество новых клиентов по всему миру, Роскомнадзор политические очки как борец против всего плохого и за все хорошее, народ, желающий конфиденциальности, будет себя гораздо увереннее чувствовать за стенами прокси и VPNов, новый отечественный мессенджер, отлично подгадав выход с массированной рекламой, приобретет новую популярность у патриотической части аудитории, Вотсап и Фейсбук получат тех, кто использовал их параллельно с Телеграм и не захотел морочиться...», – написал Солонин (орфография автора сохранена). Единственный пострадавший – это российский инвестиционный климат, заключил бизнесмен.

В интервью газете «Коммерсантъ» Солонин заявил о том, что «слышал также о чисто коммерческой версии происходящего». «В любой подобной ситуации надо смотреть на бенефициаров, а в данном случае, если исключить Facebook и WhatsApp, они довольно очевидны. Но вероятнее, пользователи перейдут на WhatsApp, нежели на новый российский мессенджер», - уточнил он.

По словам Солонина, Telegram до сих пор доступен, потому что «технология, встроенная в мессенджер, позволяет динамически менять IP-адреса через встроенные функции в смартфонах». «Таким образом, Telegram может бесконечно менять «айпишники». Я не очень понимаю, как Роскомнадзор может полностью его заблокировать. Странно, что они об этом не думали раньше, так как все это было известно», - пояснил он.

В феврале этого года Солонин инвестировал в Telegram $17 млн. Об этом бизнесмен рассказал на сессии по цифровизации бизнеса на Сочинском инвестиционном форуме.

10 самых безопасных мессенджеров

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Технологии
Новости

Сноуден сравнил блокировку Telegram с проявлением цензуры

Ведомости
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, поддержал основателя Telegram Павла Дурова, а попытки заблокировать мессенджер в России назвал проявлением цензуры и тоталитаризма.

«Раньше я критиковал систему безопасности Telegram, но ответ Дурова на тоталитарный запрос российского правительства на доступ к личным сообщениям – это отказ и сопротивление – это единственный ответ, который демонстрирует реальное лидерство», – написал Сноуден на своей странице в Twitter.

Попытки «наказать» Telegram за то, что тот защищает права пользователей, привели к тотальным сбоям в российском интернете, пишет Сноуден. Если Google и Amazon ограничат доступ к своей облачной платформе или удалят приложение мессенжера из своих магазинов, то они станут соучастниками преступления, считает Сноуден.

В 2013 г. Сноуден передал изданиям The Guardian и The Washington Post внутреннюю информацию АНБ. В результате разоблачений Сноудена вскрылось, что американские спецслужбы ведут слежку за электронной перепиской граждан США, иностранцев и даже лидеров других государств.

В пятницу 13 апреля суд встал на сторону Роскомнадзора и постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram. В суде представители службы настаивали, что Telegram не выполнил требования Федеральной службы безопасности о передаче ключей шифрования. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора, который потребовал немедленного исполнения решения суда. Это позволило Роскомнадзору уже в понедельник приступить к попыткам заблокировать Telegram. В результате были заблокированы около 15 млн IP-адресов, в том числе те, которые принадлежат Google и Amazon.

Бизнес
Новости

Генпрокуратура: Путин остановил приватизацию «Роснано» после сигнала ФСБ

Ведомости
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Генпрокуратура рассказала о причинах приостановки приватизации «Роснано». Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проинформировали президента Владимира Путина о том, что приватизация госкомпании может произойти по заниженной цене. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации, передает «Интерфакс».

В результате действий ФСБ государство сохранило контроль над активами «Роснано» стоимостью 147 млрд руб. «Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», - уточняется в докладе.

«Мы всецело поддерживаем усилия Генпрокуратуры по недопущению утраты контроля государства над принадлежащими ему активами "Роснано". Со своей стороны менеджмент УК "Роснано" приложил максимум усилий для увеличения стоимости активов АО "Роснано" со 101 млрд руб. (вклад государства в капитал) до 156 млрд руб. на конец 2017 г.», - заявил представитель «Роснано».

План приватизации на 2014-2016 гг. предполагал продажу 100% ОАО «Роснано». В апреле 2015 г. правительство исключило компанию из плана. Правительство постановило в соответствии со стратегией «Роснано» до 2020 г. трансформировать компанию в private equity fund, разделив функции владения активами и управления. Согласно документу, «Роснано» остается госкомпанией, а ее управляющая компания постепенно становится частной. Для реализации управленческой функции в 2013 г. было создано ООО «УК "Роснано"», которое на 99% принадлежит «Роснано», а еще 1% владеет Чубайс. Предполагается, что госкомпания полностью выйдет из капитала УК в период 2016-2020 гг., если выполнит обязательство перед государством - обеспечит выручку от продажи нанопродукции портфельных компаний на уровне 300 млрд руб. в год.

Сейчас приватизация УК «Роснано» предусмотрена в долгосрочной программе развития компании, утвержденной советом директоров в марте 2018 г.

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Авто
Новости

Китай снимет ограничения для СП с зарубежными автомобильными компаниями

Ведомости
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Китай постепенно снимет ограничения на долю иностранных компаний в местных СП по производству автомобилей. С 1994 г. китайские власти требуют от зарубежных автопроизводителей создавать СП с местными партнерами, причем иностранной компании разрешено владеть не более 50% СП, напоминает «Интерфакс». Как ожидается, послабления существенно поддержат зарубежных автопроизводителей, работающих на крупнейшем рынке мира. В первую очередь от этого выиграет американская Tesla, которая сможет ускорить запуск производства в стране (компания не хотела открывать СП в Китае, опасаясь утечки технологий).

В 2018 г. будут отменены лимиты на долю иностранцев в СП по выпуску специальных машин и автомобилей на альтернативных источниках энергии (NEV), сообщила «Синьхуа» со ссылкой на Государственную комиссию по развитию и реформам (NDRC). В 2020 г. власти готовы снять ограничение на участие иностранного капитала в СП по выпуску коммерческих автомобилей, в 2022 г. - легковых.

Китай также разрешит иностранным автопроизводителям создавать более двух СП в стране с 2022 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на NDRC.

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Бизнес
Новости

Совет директоров производителя «Арбидола» одобрил делистинг с Московской биржи

Ведомости
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Совет директоров «Отисифарм» единогласно принял решение о делистинге акций с Московской биржи. Об этом говорится в сообщении компании.

Окончательное решение о делистинге должны принять акционеры компании на внеочередном собрании 18 мая 2018 г. Компания предложит несогласным выкупить бумаги в размере 202 руб. за акцию.

«Отисифарм» – крупнейший российский производитель лекарств для аптек. Компания владеет правами на 32 торговых знака, среди которых «Арбидол», «Пенталгин», «Компливит», «Флюкостат», «Афобазол» и «Коделак».

В ноябре 2017 г. кипрская Augment Investments, подконтрольная владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, и ее аффилированные лица с помощью оферты консолидировали 99,1% «Отисифарма». Ни акционеры «Отисифарма», ни сама компания ранее не объясняли решение сделать ее частной.

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