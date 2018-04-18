ОЗХО опровергла версию Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ

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Следов химического вещества BZ в пробах по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не обнаружено, говорится в докладе, подготовленном экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В заявлении ОЗХО подчеркивается, что прекурсоры BZ содержались в контрольном образце, но не в пробах, взятых по делу о покушении на Скрипалей.
Ранее версию о том, что Скрипалей могли отравить веществом BZ, выдвинул министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», – приводил министр заключение швейцарской лаборатории.
Чиновника интересовало, почему ОЗХО не учла эту информацию в своем докладе. «Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», – подчеркивал он.
Лаборатория, в которой изучались пробы с места отравления, отреагировала на слова министра иностранных дел России 15 апреля. «Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество "Новичок". Портон-Даун, как и Шпиц, – это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», – подчеркивалось в заявлении.
Скрипали были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их госпитализировали в бессознательном состоянии в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Великобритания считает, что речь идет о веществе «Новичок», которое создавали в СССР. На этом основании Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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В этом году для своей инвестиционной программы РЖД планирует привлечь на рынке около 89 млрд руб., сказал первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов. По его словам, основные рассматриваемые инструменты – рублевые облигации, кредиты.
Размещение евробондов в данный момент не планируются, говорит Михайлов. Ситуация на рынке не подходящая, плюс компании пока не нужно привлекать средства для погашения/рефинансирования валютных займов (ближайшие выплаты – в 2020 г.), объясняет он.
Ранее РЖД отчиталась за 2017 г.: чистая прибыль увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка – на 5,6% до 2,25 трлн руб. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга – на 9,5% до 1,45 трлн руб.
На чем может сэкономить РЖД – анализ Deloitte
Андрей Гордеев / Ведомости
Консалтинговая компания Deloitte, проанализировав расходы РЖД, выяснила, что монополия суммарно может сэкономить до 130 млрд руб. И это без учета десятков миллиардов рублей, которые можно дополнительно сберечь на конкурсных закупках. В начале ноября президент РЖД Олег Белозеров уже докладывал президенту Путину о сэкономленных за год 100 млрд руб. «В 2016 г. расходы компании сокращены на 63,9 млрд руб. (с 1353,4 млрд до 1289,5 млрд руб.). В 2015 г. уже была проведена оптимизация затрат на 39,8 млрд руб., в результате чего общая оптимизация составила 103,7 млрд руб. за два года», – уточнял представитель мопонолии
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Денис Абрамов / Ведомости
Эксперты Deloitte выявили, что РЖД совершенно не экономит на закупках: скидки к начальной цене контракта составляют лишь 0,01-0,1%. У «Транснефти», например, – 14,7%, у «Газпрома» – 4,1%. А результат крупнейших публичных конкурсов РЖД – потенциальные сделки с заинтересованностью, пишут эксперты
2/8
Игорь Агеенко / РИА Новости
Более 35 млрд руб. можно сэкономить за счет ревизии масштабных проектов: строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, модернизации БАМа (на фото) и Транссиба, развития инфраструктуры на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна
3/8
Е. Разумный / Ведомости
Еще от 25 млрд до 60 млрд руб. РЖД сможет сэкономить на сокращении до 4% персонала (около 35 000 человек), считают в Deloitte. Оптимизировали численность работников в компании и раньше, но в основном за счет рабочих, число руководителей оставалось при этом прежним, заметили эксперты. Руководящий состав насчитывает до 370 000 человек, или 35%
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Юрий Смитюк / ТАСС
До 7 млрд руб. можно сэкономить на локомотивах, считают эксперты. Из них около 4 млрд руб. – за счет среднегодового роста производительности локомотивов (3,5% ежегодно). Еще около 1,5 млрд руб. – сокращение закупок 12-13 локомотивов из-за их более высокой производительности
5/8
Кирилл Каллиников / РИА Новости
С 2007 г. РЖД стала классифицировать капремонт путей как реконструкцию. Это позволило финансировать такие затраты не как операционные расходы — из средств компании, а как инвестиции, которые в числе прочего оплачивались из бюджета. Если снова проводить капремонты на участках, не требующих расширения путей, это сэкономит монополии до 6,7 млрд руб. В 2016 г. эксперты предлагают установить внешний контроль за такими работами: ценовой и технологический
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Andrey Rudakov / Bloomberg
Монополия – крупнейший в России потребитель дизельного топлива (2,7 млн т, или 8% от всего потребления). Но только 40% компания закупает напрямую у НПЗ, остальное – через трейдеров, без всякой скидки к биржевой цене. Отказ от посредников принесет РЖД до 2,8 млрд руб. экономии, 1 млрд руб. может достичь скидка за объем
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Андрей Гордеев / Ведомости
Экономия на закупке тепло- и электроэнергии принесет РЖД 0,9 млрд руб. Для этого нужно снизить сбытовую маржу «Энергопромсбыта» («дочка» РЖД) и оптимизировать трансграничные закупки электроэнергии с Казахстаном
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Центробанк России исключил PayPal (ООО НКО «ПэйПал Ру») из реестра значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По мнению регулятора, компания не отвечает новым критериям отбора в этот реестр, которые были введены в ноябре 2017 г.
Обновленный реестр был опубликован в «Вестнике Банка России» и на сайте регулятора 11 апреля. Как отмечает «Интерфакс», ООО НКО «ПэйПал Ру» находилось в реестре с 2014 г.
Как пояснили в компании, по новым требованиям ЦБ признает кредитную организацию значимой при условии, что доля электронных переводов с помощью предоплаченных карт составляет более 2% переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных всеми кредитными организациями в России за календарный год. ЦБ больше не учитывает переводы электронных денежных средств, совершенных с использованием иных банковских карт. «НКО "ПэйПал РУ" более не входит в реестр значимых кредитных организаций. Российский рынок остается одним из приоритетных для PayPal», - добавили в пресс-службе PayPal.
В пресс-службе ЦБ заявили, что регулятор не комментирует действующие финансовые организации. Отбор в реестр происходит по критериям, оценка на соответствие им проводится каждый год.
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Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную компанию) ищет разработчика дизайна интерьера бизнес-версии самолета МС-21. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта – $1 млн, дата подачи заявок – до 30 мая 2018 г. Итоги конкурса подведут 22 июня. Сроки работы будут определяться на основании предложения победителя, указано в документации. Надо будет не только создать дизайн салона, но и контролировать его производство и сборку.
МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет. Его первый полет прошел в мае 2017 г., поставки должны начаться в конце 2018 г. VIP-версия МС-21 может появиться в 2022 г., рассказывал ранее президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.
Иркутский авиазавод построил самолет МС-21
Корпорация «Иркут»
На Иркутском авиационном заводе построили второй опытный самолет МС-21-300, предназначенный для проведения летных испытаний
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Корпорация «Иркут»
Всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300
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Корпорация «Иркут»
МС-21 (магистральный самолет XXI в.) разработала НПК «Иркут» (входит в ОАК), самолет востребованного среднемагистрального класса
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Корпорация «Иркут»
В мае МС-21 совершил первый полет, сейчас идут летные испытания. Начало поставок запланировано на конец 2018 г.
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Корпорация «Иркут»
«В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
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Корпорация «Иркут»
В мае 2017 г. на МС-21 уже было получено 312 заказов, 175 из которых – твердые контракты с внесенной предоплатой, говорит представитель «Иркута». «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом этого самолета – компания заказала 50 МС-21
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Корпорация «Иркут»
Первый самолет «Аэрофлот» должен получить в I квартале 2020 г., поставка лизинговой партии должна завершиться в 2026 г.
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Корпорация «Иркут»
25 марта второй самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение. «При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
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Корпорация «Иркут»
МС-21 — это первый российский ближне-среднемагистральный самолет, потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321
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Стоимость нефти марки WTI впервые с 4 декабря 2014 г. превысила $68 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.00 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,65% и составила $72,76 за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени дорожали в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже на 2,09%, до $67,91 за баррель. В течение торговой сессии цена на майские фьючерсы WTI достигала $68,05 за баррель.
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Запрет на авиационный транзит через территорию России для авиакомпаний США противоречил бы международным обязательствам, однако тот или иной ответ на американские санкции в транспортной сфере будет подготовлен, заявил журналистам министр транспорта Максим Соколов.
Сейчас рассматриваются различные контрмеры на новые санкции США, говорить о них на данном этапе преждевременно, однако ответ будет подготовлен и принят своевременно. Так Соколов ответил на вопрос о возможности запрета полетов над территорией России для американских авиакомпаний, передал «Интерфакс».
Говорить о запрете транзита не совсем правильно, поскольку это не соответствует международным обязательствам России и конвенциям, в том числе нормам Международной организации гражданской авиации, отметил Соколов. Но «адекватные меры» в транспортной отрасли прорабатываются, подчеркнул он.
Госдума подготовила законопроект об ответных санкциях против США. Среди прочего он наделяет правительство полномочиями остановить сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского участия более 25%, а также повысить сборы за аэронавигационное обслуживание.
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Прокуратура в течение нескольких лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.
Прокуратура Кемерова и Кемеровской области исключила из плановых проверок несколько предприятий малого и среднего бизнеса, в числе которых был владелец здания «Зимней вишни» – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», сообщает СК. Уже допрошены прокурор Кемерова и его помощник, говорится в сообщении ведомства. Первый пояснил, что это было указание «вышестоящего руководства», уточняется там же.
СК не указывает имя допрошенного чиновника, но на сайте прокуратуры области указано, что прокурор города – Олег Заратовский.
На прошлой неделе СК сообщил, что в деле «Зимней вишни» есть чиновник, который препятствовал проверкам в торговом центре. Его имя и должность не назывались.
В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что нарушения требований безопасности в «Зимней вишне» допустили из-за того, что контролирующие органы прикрывались «надзорными каникулами». «В погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь "надзорными каникулами", не исполняли свои прямые обязанности», – отметил Чайка (цитата по «Интерфаксу»).
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, большая часть из них – дети. По этому делу уже арестованы восемь человек. Губернатор области Аман Тулеев подал в отставку. 28 марта в России был день общенационального траура.
Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове
Максим Киселев / РИА Новости
Днем в воскресенье в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался пожар
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Максим Киселев / РИА Новости
Из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков
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Максим Киселев / РИА Новости
По данным на 9.00 мск 26 марта, при пожаре погибли более 50 человек
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Максим Киселев / РИА Новости
По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, в горящем здании возникли угроза взрыва и «другие опасности»
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Максим Киселев / РИА Новости
Из здания было эвакуировано более 100 человек, поисково-спасательная операция продолжается
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Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня 2018 г., заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, голосование пройдет на год раньше запланированного срока.
О досрочных выборах турецкий лидер заявил после встречи с председателем оппозиционной националистической Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели.
«Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 г. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке», – уточнил президент Турции.
Эрдоган объяснил необходимость проведения досрочных выборов стремлением как можно скорее перейти на президентскую систему правления.
Бахчели ранее признал, что президентская система еще не устоялась. В связи с этим Турция не может ждать до очередных выборов, которые должны были состояться 3 ноября 2019 г. После этого голосования должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 г. Ранее турецкие власти опровергали сообщения о досрочных выборах.
Сирийский художник нарисовал мировых лидеров в образе беженцев
Abdalla Al Omari
Абдалла аль-Омари родился в Дамаске, сейчас живет в Бельгии. Он решил нарисовать мировых лидеров в образе беженцев, так как убежден, что каждый человек и каждая страны уязвимы
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Abdalla Al Omari
Президент России Владимир Путин
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Abdalla Al Omari
Президент США Дональд Трамп
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Abdalla Al Omari
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
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Abdalla Al Omari
Президент Сирии Башар Асад
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Abdalla Al Omari
Бывший премьер-министр Великобриттании Дэвид Кэмерон
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Abdalla Al Omari
Бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози
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Рост реальных доходов населения России в марте составил 4,1% в годовом выражении после 4,3% в феврале, сообщает Росстат.
Начавшийся в феврале доходов в первую очередь обеспечили зарплаты в бюджетном секторе – госструктуры повысили оклады, чтобы выполнить майские указы президента.
До этого последний раз доходы россиян росли более года назад, в январе 2017 г. В январе 2018 г. Росстат зафиксировал падение доходов населения на 7% из-за того, что в январе 2017 г. пенсионеры получили единовременную выплату 5000 руб., без учета выплаты январские доходы не изменились. За первый квартал этого года доходы выросли на 0,9% с учетом выплаты или на 3%, если выплату не учитывать.
Средняя зарплата в марте увеличилась на 9% в номинальном выражении или на 6,5% в реальном к февралю 2017 г. – до 41700 руб. (до вычета НДФЛ).
В 2017 г. доходы россиян снижались четвертый год подряд – на 1,7% в реальном выражении. В 2016 г. доходы сократились на 5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,4%. В этом году Минэкономразвития ожидает рост доходов на уровне 3,8%.
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Чистая прибыль Российских железных дорог (РЖД) по МСФО в 2017 г. увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка – на 5,6% до 2,25 трлн руб., EBITDA – на 11,8% до 496 млрд руб. Это следует из отчета компании.
Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга – на 9,5% до 1,45 трлн руб. Это обусловлено ростом грузооборота на 6%, а также индексацией тарифов, поясняется в сообщении компании. Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 9% до 238 млрд руб. – за счет индексации тарифов и роста числа пассажиров.
Резкое увеличение чистой прибыли объясняется, прежде всего, сокращением убытков от обесценения основных средств и нематериальных активов – с 141,6 млрд руб. в 2016 г. до почти 39 млрд руб. в 2017 г., следует из отчета РЖД. «Существенное снижение убытков от обесценения основных средств в 2017 г. связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности холдинга, в том числе принятием правительством России решения о введении долгосрочной тарифной политики «РЖД до 2025 г.», – поясняется в сообщении компании.
По итогам 2016 г. РЖД выплатила по обыкновенным акциям рекордные 5,1 млрд руб., по привилегированным бумагам – 5 млн руб. Решения по дивидендам за 2017 г. пока нет – соответствующая директива ожидается в период с мая по конец июня, отмечает первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов. Но отметил, что сохранение большей части чистой прибыли в распоряжении компании, и выплата дивидендов только по привилегированным акциям – это одна из составляющих новой, семилетней программы развития РЖД.
Базовая индексация тарифов на грузовые перевозки на 2018 г. утверждена в размере 3,9% (с учетом сохранения 2%-ной целевой надбавки на капитальный ремонт инфраструктуры), дополнительная целевая надбавка на компенсацию расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, – в размере 1,44%. На период 2019-2025 гг. распоряжением правительства установлена ежегодная индексация тарифов на перевозку грузов на уровне инфляции минус 0,1 п. п. При этом сохранена целевая надбавка по капитальному ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в размере 2%, а также целевая надбавка по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства в размере 1,5%, – на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г., перечисляется в отчете РЖД.
Чистый долг РЖД на конец 2017 г. составил 975,7 млрд руб. (годом ранее – 861,1 млрд руб.), показатель чистый долг / EBITDA увеличился c 1,9 до 2 (в стратегии РЖД максимальный размер этого отношения определен в 2,5). В числе основных инвестиционных проектов РЖД – модернизация БАМа и Транссиба, комплексная реконструкция участка Междуреченск – Тайшет, развитие Московского транспортного узла, обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, создание ВСМ Москва – Казань и проч. Капитальные вложения монополии в прошлом году составили 528,7 млрд руб. – на 17% больше, чем годом ранее.
В 2018 г. для своей инвестпрограммы РЖД планирует привлечь на рынке около 89 млрд руб., сказал Михайлов. По его словам, основные рассматриваемые инструменты – рублевые облигации, кредиты. Размещение евробондов в данный момент не планируется, говорит Михайлов. Ситуация на рынке неподходящая, плюс компании пока не нужно привлекать средства для погашения/рефинансирования валютных займов (ближайшие выплаты – в 2020 г.), объясняет он.
Во Франции забастовка железнодорожников переросла в беспорядки
Christophe Ena / AP
Во Франции забастовка железнодорожников переросла в массовые беспорядки. Группы молодых людей в черных одеждах бьют витрины магазинов и офисов по пути движения, жгут файеры и бросают петарды. Бастующие кидают в полицейских бутылки, переворачивают мусорные контейнеры. Полицейские применяют против демонстрантов дубинки, распыляют слезоточивый газ.
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Philippe Wojazer / Reuters
Участники акции выступают против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF. Четыре основных профсоюза планируют проводить двухдневные забастовки через каждые три дня в течение трех месяцев - до 28 июня.
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Christophe Ena / AP
Железнодорожная реформа предполагает, в частности, введение в отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который наделяет машинистов поездов рядом льгот (защита от увольнений по экономическим причинам, увеличенный отпуск, ранний выход на пенсию).
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Christophe Ena / AP
В забастовке во вторник приняли участие 34% сотрудников SNCF, заявила компания.
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Christophe Ena / AP
Были отменены 88% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных поездов, а также часть международных поездов. Из-за этого день получил название «черный вторник».
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Laurent Cipriani / AP
Реформы Макрона направлены на то, чтобы сделать SNCF более конкурентоспособной, так как правила ЕС обязывают Францию открыть свой рынок железнодорожных перевозок.
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Francois Mori / AP
В Париже на платформах вокзалов наблюдается давка, участились случаи падения пассажиров на железнодорожные пути
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Из банка Morgan Stanley уволился трейдер, который носит такое же имя – Морган Стэнли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
У Стэнли также есть второе имя – Адам. Он устроился работать в Morgan Stanley в 2012 г., после окончания Бостонского колледжа, следует из отчета службы регулирования отрасли финансовых услуг. Представитель банка от комментариев отказался. Bloomberg попытался связаться со Стэнли в LinkedIn, но он не ответил на сообщения.
Morgan Stanley – крупная американская финансовая корпорация, одно из основных направлений – управление активами. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, но есть офисы в более чем 40 странах. По итогам I квартала 2018 г. чистая прибыль Morgan Stanley выросла на 38% год к году до $2,7 млрд, указано на сайте банка.
Что оставляют банкам миллиардеры-банкроты
YachtHarbour
Goldman Sachs пытается продать яхту Natita стоимостью $39,9 млн, сообщает WSJ. Яхта принадлежала клиенту Goldman – техасскому нефтянику Уильяму Кэллопу. Она оборудована кинотеатром, джакузи и вертолетной площадкой
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Valentin Flauraud / Reuters
После кризиса 2008 г. глобальные банки сократили инвестбанковский бизнес и стараются компенсировать потерянные доходы, развивая бизнес по обслуживанию богатых клиентов. Банки не только принимают в управление их активы, но и дают им кредиты. С 2012 г. Goldman увеличил кредитный портфель подразделения private bank вчетверо до $29 млрд, а Morgan Stanley — впятеро до $74 млрд
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Alexis Andrews / YachtCharterFleet
В 2014 г. Кэллоп взял у Goldman $32 млн кредита под залог двух яхт — Natita, названной в честь его тещи, и Bad Girl (на фото)
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Ведомости
Богатые клиенты могут позволить себе экзотические инвестиции — от бизнес-джетов до предметов искусства, которые трудно оценить. Если у клиента возникают трудности с обслуживанием долга, банкам приходится отчуждать его экзотические активы, служащие залогом
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Joe Skipper / Reuters
Например, у Кэллопа как минимум семь яхт, включая Honey Fitz, которая принадлежала экс-президенту США Джону Кеннеди
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Joe Skipper / Reuters
Кэллоп купил Honey Fitz в 1998 г. на аукционе Sotheby’s и отреставрировал
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Merijn de Waard / SuperYachtTimes
Еще одно приобретение Кэллопа — яхта La Diva, которой одно время владела первая жена президента США Дональда Трампа Иванка, эта яхта тоже могла бы достаться Goldman за долги, но сгорела
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AP
Другие банки - Morgan Stanley и Deutsche Bank давали кредиты под залог коллекции миллиардера и управляющего хедж-фонда Стивена Коуэна. В этой коллекции есть работы Энди Уорхола и Пабло Пикассо, пишет WSJ
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Old Wine Bottles
Goldman также кредитовал Обри Макклендона, основателя American Energy Partners и Chesapeake Energy. Обеспечением по кредитам Макклендона служила его коллекция вин, в которой было много раритетного бордо. После смерти Макклендона в 2016 г. эта коллекция была продана за $8,4 млн, и Goldman не остался в убытке
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Геннадий Анисимов / Ведомости
Чаще всего залогом по таким кредитам бывают акции, но случается, что обеспечением служат старые раритетные автомобили, старые скрипки и доли в капитале хедж-фондов
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Brendan McDermid / Reuters
Топ-менеджеры фонда прямых инвестиций Blackstone, включая основателя Стивена Шварца, брали кредиты в UBS под залог их долей в капитале Blackstone
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в 2017 г. увеличила свой доход на 25% до 33,8 млн руб., следует из депутатской декларации ее мужа - ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Его декларация опубликована на сайте Мосгордумы.
Согласно документам, Набиуллина по уровню годового дохода обошла мужа почти на 4 млн руб.: Кузьминов в 2017 г. задекларировал 29,9 млн руб. Председатель ЦБ владеет также квартирой площадью 112,2 кв.м, 1/3 долей еще в одной квартире площадью 70,6 кв.м.
У нее в собственности 15-летний седан Jaguar S-Type, следует из декларации.
Кузьминов, в свою очередь, владеет земельным участком и дачей в 1470 кв.м и 326,1 кв.м соответственно. Кроме того, совместно с женой - 1/3 долей в квартире.
За 2016 г. председатель Банка России заработала 26,9 млн руб. При этом перечень ее собственности за прошедший год не изменился.
Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин в 2017 г. заработал 18,73 млн руб. – существенно больше, чем в предыдущие годы. Рост доходов президента связан с продажей земельного участка площадью 1500 кв. м, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В остальном перечень имущества Путина остался прежним: в его собственности находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два раритетных автомобиля «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». Также в пользовании главы государства имеются квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 г. 8,56 млн руб. В позапрошлом году он получил доход в размере 8,59 млн руб. Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367,8 кв. м, автомобилями «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. Медведев также арендует земельный участок площадью 4700 кв. м на 49 лет
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев стал лидером среди депутатов по доходам в прошлом году, он заработал 4,3 млрд руб. Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В Госдуме он с 2007 г. До 2015 г. Аникеев входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
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Максим Стулов / Ведомости
Вице-премьер Александр Хлопонин оказался лидером по доходам в правительстве России в 2017 г. – его доход превысил 2,9 млрд руб. Из декларации Хлопонина исчез находившийся в ней ранее дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России
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Евгений Разумный / Ведомости
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в 2017 г. заработал 2,76 млрд руб. Это в 230 раз больше, чем в позапрошлом году (12 млн руб.). Автопарк Керимова пополнился автомобилем Benz Mercedes-Maybach S 600. Также ему принадлежит Mercedes-Benz S 600. Керимов сейчас находится во Франции, где ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
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Совет Федерации
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, занимавший первое место по доходам в Совете Федерации в 2016 г., в прошлом году оказался на втором месте с 1,878 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки
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Станислав Красильников/ТАСС
На втором месте по доходам в Думе – депутат от "Единой России" Николай Борцов с 1,14 млрд руб. В его собственности два жилых дома, квартира и гараж. В 2016 г. его доход составил 604,7 млн руб.