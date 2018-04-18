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Эрдоган назвал дату досрочных выборов президента и парламента Турции

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня 2018 г., заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, голосование пройдет на год раньше запланированного срока.

О досрочных выборах турецкий лидер заявил после встречи с председателем оппозиционной националистической Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

«Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 г. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке», – уточнил президент Турции.

Эрдоган объяснил необходимость проведения досрочных выборов стремлением как можно скорее перейти на президентскую систему правления.

Бахчели ранее признал, что президентская система еще не устоялась. В связи с этим Турция не может ждать до очередных выборов, которые должны были состояться 3 ноября 2019 г. После этого голосования должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 г. Ранее турецкие власти опровергали сообщения о досрочных выборах.

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