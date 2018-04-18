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Постпред России в ОЗХО рассказал о производстве вещества типа «Новичок» в США

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал о том, что на территории США разрабатывалось нервно-паралитическое вещество типа «Новичок», передает ТАСС.

По словам Шульгина, вещество не только разрабатывалось, но и было запатентовано в качестве химического оружия в 2015 г. «1 декабря 2015 г. ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов, с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином», - пояснил Шульгин, показав соответствующий документ во время выступления на заседании Исполнительного совета ОЗХО.

По его словам, этот документ является доказательством разработок в США отравляющего вещества типа «Новичок». «И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад», - отметил он сроки патента.

Шульгин рассказал на заседании, что в США была изобретена специальная пуля. В ней находится емкость для различного вида отравляющих веществ. «При использовании указанного средства летальный эффект достигается за счет воздействия этого токсичного вещества на организм человека», - заявил Шульгин, добавив, что такая разработка подпадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

По его словам, пуля может снаряжаться «бинарными компонентами, которые взаимодействуют друг с другом при ударе». Ее можно снарядить такими нервными агентами, как табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX, а также веществами типа «Новичок».

Шульгин также обратил внимание членов совета на то, что поисковик Google по ключевому запросу "Novichok" выдает свыше 140 выданных США патентов, которые в той или иной степени связаны с применением и защитой от воздействия этого отравляющего вещества.

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