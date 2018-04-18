Политика

Новости

Самым богатым депутатом Мосгордумы вновь стал член совета директоров ГК «Пионер»

Зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, член совета директоров группы компаний «Пионер» Олег Сорока в 2017 г. заработал 56,2 млн руб. Согласно опубликованным на официальном сайте столичного парламента сведениям о доходах, Сорока получил наибольший доход среди депутатов Мосгордумы в прошлом году. Годом ранее Сорока также был лидером по доходам, по итогам 2016 г. он задекларировал доход в размере 42,4 млн руб.

На втором месте по размеру дохода - бывший владелец московского торгового центра «Горбушкин двор», зампредседателя комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Александр Милявский. В 2017 г. он заработал 34,1 млн руб. Замыкает тройку лидеров член комиссий Мосгордумы по образованию и по городскому хозяйству и жилищной политике, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов с доходом в 29,9 млн руб.

Наименьший доход в размере 52 000 руб. по итогам 2017 г. задекларировал член комиссии Мосгордумы по экономической политике и комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, владелец ГК «СУ-155» Михаил Балакин.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал по итогам 2017 г. доход в 5,5 млн руб., что в четверо меньше его заработка за 2016 г.