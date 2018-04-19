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Полиция в Ереване задержала более 100 демонстрантов

Полиция Армении в четверг задержала 106 демонстрантов в центре Еревана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна. Задержанных доставили в отделения полиции. «Если через три часа их не отпустят, значит, они подозреваются в правонарушениях», — пояснил Агаронян.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении утвердил кандидатуру Саргсяна. В тот же день президент Армении Армен Саркисян своим указом назначил Саргсяна премьер-министром республики.

В четверг в Ереване несколько сотен демонстрантов, выступающих против назначения Саргсяна, провели шествие по улицам города. Его возглавил руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.

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