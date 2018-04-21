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Эксперты ОЗХО выехали в сирийский город Дума

Утром 21 апреля специальная миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выехала к предполагаемому месту химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. МИД отметил, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в ОЗХО запроса от Дамаска.

«Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в Сирии», – говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой.

МИД ожидает от ОЗХО максимально беспристрастного расследования обстоятельств и скорейшего представления доклада, добавила она. «Не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц», – отметила Захарова.

Ранее США и их союзники обвинили власти Сирии в применении 7 апреля химического оружия в сирийском городе Дума провинции Восточная Гута. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали более 40 человек, около 500 пострадали.

В ответ на предполагаемое применение химоружия США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удар по военным и научно-исследовательским объектам в Сирии, которые, по их данным, были связаны с сирийской химической программой.

Россия опровергает информацию о применении в Сирии химического оружия. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства постановки химической атаки в Восточной Гуте.

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