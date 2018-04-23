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Министры иностранных дел G7 подтвердили сохранение против России «украинских» санкций

Министры иностранных дел стран «большой семерки» заявили о продлении санкций в отношении России из-за ее политики на Украине. «Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и другие главы МИД стран G7 подтвердили общую приверженность уважению международного права, в том числе в отношении территориального суверенитета. Санкции, которые были введены против России после ее неприемлемых действий на Украине, будут продолжены», — говорится в заявлении, опубликованном в твиттере МИДа Канады.

22 апреля министры иностранных дел начали двухдневную встречу. В этом году впервые на заседание G7 присутствовал представитель Украины, глава МИД Павел Климкин. На специальном заседании по Украине обсуждались проблемы Крыма и Донбасса.

Климкин заявил о поддержке позиции Киева со стороны G7. «Обсуждая формат миротворческой операции все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность (тяжелое оружие должно не работать и строго контролироваться), затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам», - приводит его слова «Укринформ».

На прошлой неделе главы внешнеполитических ведомств G7 призвали Россию немедленно обеспечить «полное раскрытие своей ранее необъявленной программы «Новичок» экспертам ОЗХО в соответствии с ее международными обязательствами, указывают министры. Министры заявили, что Россия с большой степенью вероятности несет ответственность за нападение в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Авторы заявления также приветствовали «меры по ограничению деятельности враждебных российских разведслужб».