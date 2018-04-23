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Лавров назвал «колониальной» позицию Макрона по Сирии

Призыв президента Франции Эмманюэля Макрона сохранить военное присутствие США в Сирии противоречит изначальным заявлениям коалиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон уже призвал США не выводить войска из Сирии, даже когда последний террорист будет уничтожен или изгнан с территории этой страны. Французский лидер заявил, что необходимо оставаться там чуть ли не на постоянной основе, строить новую Сирию. Это уже какая-то колониальная позиция», – сказал Лавров журналистам по итогам встречи со своим китайским коллегой (его слова приводятся на сайте МИД).

«Будем прояснять у наших французских партнеров, что они конкретно имели в виду, потому что до сих пор на всех уровнях нам заявляли, что американская коалиция работает в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить угрозу терроризма, которая исходит от ИГИЛ (запрещено в России. – "Ведомости") и других структур, обозначенных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», – подчеркнул министр.

Ранее Макрон в интервью BFMTV рассказывал, что смог убедить Трампа оставить войска на территории Сирии. Комментируя слова Макрона, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс говорила, что планы США не изменились и президент намерен вывести американские войска из Сирии как можно скорее.