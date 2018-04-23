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У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын

У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг), отец присутствовал при родах, уточняет Кенсингтонский дворец: «Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо». Мальчик родился в 11:01 по Лондонскому времени (-2 часа по мск).

Королева Елизавета II, ее супруг – герцог Эдинбургский, принц Чарльз, его супруга, принц Гарри и члены обеих семей уже знают о рождении ребенка и в восторге от этой новости, пишет Кенсингтонский дворец.

Кенсингтонский дворец

Больница Святой Марии в Лондоне, где родился ребенок

Пол ребенка до момента рождения королевская семья держала в секрете. Имя мальчика тоже пока неизвестно. Имена Артур, Альберт и Филипп лидируют у британских букмекеров, сообщает BBC. Недавно на футбольном матче Уильям пошутил, что хотел бы назвать третьего ребенка в честь полузащитника Джека Грейлиша, писало издание Mirror. «Я буду настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джеком ... или Джеки», – сказал Уильям.

Принц Уильям и герцогиня Кейт в браке семь лет, у них уже есть двое детей – четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Третий ребенок станет пятым в очереди на британский престол.

У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын