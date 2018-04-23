У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын
В Великобритании отмечают рождение принца и делают ставки на имя
У принца Уильяма и герцогини Кейт родился сын, сообщил Кенсингтонский дворец. Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг). «Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо», – уточнили во дворце. На фото: городской глашатай Тони Эпплтон объявляет о рождении принца
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Поклонники королевской семьи отмечают рождение сына Уильяма и Кейт у больницы Святой Марии в Лондоне
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Клиенты и сотрудники паба «Герцогиня Кембриджская» (Duchess of Cambridge) в Виндзоре отмечают рождение королевского наследника
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Пол ребенка до момента рождения королевская семья держала в секрете. Имя мальчика тоже пока неизвестно. По данным BBC, имена Артур, Альберт и Филипп лидируют у британских букмекеров
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Дата рождения ребенка и его пол стали предметом ставок в букмекерских конторах. На фото: самолет развернул в воздхе баннер со ставками на пол ребенка
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Представитель букмекерской конторы William Hill принимает ставки на имя ребенка Уильяма и Кейт
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Принц Уильям и герцогиня Кейт в браке семь лет, у них уже есть двое детей – четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Третий ребенок стал пятым в очереди на британский престол
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