У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын

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Принц Уильям и герцогиня Кейт в браке семь лет, у них уже есть двое детей – четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Третий ребенок стал пятым в очереди на британский престол

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