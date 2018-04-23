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В результате наезда на пешеходов в Торонто погибли два человека

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В результате наезда белого микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли не менее двух человек, еще семеро доставлены в больницу, передает Reuters.

По информации местной полиции, злоумышленник задержан.

Наезд на пешеходов произошел в 13.30 по местному времени на углу улицы Янг и проспекта Финч в северной части города (в 30 км от центра). На тротуарах было много пешеходов, рассказывают очевидцы.

«Этот человек намеренно сделал это, он убивал всех», – рассказал очевидец. По его словам, мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, специально давил пешеходов. «Люди падали один за другим», – уточнил он. По его словам, среди пострадавших есть пожилые люди.

На данный момент место ЧП оцеплено. Ближайшая станция метро закрыта. Улица Янг – самая длинная улица в мире (86 км). Она имеет широкие тротуары со скульптурами, лавками и зелеными насаждениями. Многие служащие в обеденный перерыв выходят прогуляться по ней, уточняет агентство.

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Политика
Новости

Главный экономист ЦБ арестован по подозрению в мошенничестве

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда. На заключении Юргелевича под стражу настаивали представители следствия. Постановление суда датировано 19 апреля.

Главный экономист ЦБ был задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве 150 000 евро за положительный результат экспертизы одного из коммерческих банков, рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Другой собеседник высказал предположение, что речь может идти о банке БКФ.

По информации РЕН ТВ, подозреваемый требовал деньги у руководства БКФ через посредника, своего близкого родственника. Однако представители БКФ решили обратиться с заявлением о вымогательстве в ФСБ России. С этого момента все переговоры с Юргелевичем велись под контролем спецслужб. В результате посредник был задержан с поличным в момент передачи денег в офисе БКФ. Позже сотрудники ФСБ задержали и экономиста ЦБ.

Как уточнили в Басманном суде, в отношении Юргелевича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК КР (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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Бизнес
Новости

ВР приобрела у «Роснефти» 49% «Харампурнефтегаза»

Прайм / Ведомости
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Нефтяная компания ВР закрыла сделку по приобретению у «Роснефти» 49% доли в «Харампурнефтегазе», который в результате станет российско-британским СП. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Мажоритарная доля в 51% принадлежит «РН-газ». Ранее сделку одобрил ФАС. Германский антимонопольный регулятор Bundeskartellamt разрешил BP приобрести часть долей «Харампурнефтегаз».

В конце 2017 г. «Роснефть» сообщала о договоренности с ВР по реализации проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Их общие геологические запасы составляют более 880 млрд куб. м. газа. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять «Роснефть». Цель проекта – разработка трудноизвлекаемых запасов газа, а также оптимизация и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах.

В начале 2017 г. источник «Коммерсанта» в Роснедрах сообщал, что запасы Харампурского месторождения составляли 975 млрд куб. м газа и 78 млн т нефти по АВ1 + В2. Более 80% запасов газа приходится на трудноизвлекаемые туронские залежи, на которые у «Роснефти» есть льгота по НДПИ в 79%.

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Финансы
Новости

Стоимость барреля нефти Brent превысила $75 впервые с ноября 2014 года

Ведомости
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,27% до $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Последний раз стоимость Brent поднималась до $75 за баррель в ноябре 2014 г.

К этому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,73% и составляла $68,90 за баррель.

При этом курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 0,78% до 61,88 руб., курс евро увеличился на 0,12% до 75,55 руб. к уровню закрытия предыдущих торгов.

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Финансы
Новости

Путин подписал законопроект об ужесточении наказания за кражу со счетов

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин подписал законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с банковских счетов. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

За кражу денег законодательством теперь вводится штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. В качестве альтернативы суд может назначить принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет либо лишить свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 000 руб. или ограничить свободу на срок до полутора лет.

За мошенничество с использованием электронных средств платежа суд может приговорить к тюремному сроку до трех лет вместо предусмотренного сейчас ареста сроком до четырех месяцев. Также сохраняются альтернативные варианты наказания, например, назначение штрафа в размере до 120 000 руб., ограничение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до одного года.

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Политика
Новости

В Торонто микроавтобус протаранил толпу пешеходов

Ведомости
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В Торонто белый микроавтобус протаранил толпу пешеходов. Пострадали от 8 до 10 человек, передает CTVNews.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Йонг и проспекта Финч, уточняется в Twitter полиции. На место происшествия приехали автомобили скорой помощи.

Полицейские просят местных жителей объезжать участок, на котором произошла авария. На месте работают экстренные службы.

По словам очевидца, микроавтобус выехал на тротуар и начал давить пешеходов. В момент задержания злоумышленник был вооружен, сообщает телеканал.

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Авто
Новости

Собянин заявил о росте скорости движения машин в Москве на 16%

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что скорость автомобильного движения в столице увеличилась на 16% по сравнению с 2010 г. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

«Ситуация на дорогах улучшается уже сейчас», – уточнил мэр. При этом он отметил, что автомобилей за эти годы в Москве стало больше на миллион.

После строительства Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады уменьшится нагрузка транспорта на центр Москвы.

Москва оказалась на втором месте в мире по загруженности дорог

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Финансы
Новости

Путин подписал закон о санации страховщиков

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон о санации страховых компаний. Об этом говорится на сайте Кремля.

Согласно законопроекту Центробанк будет принимать решение о санации страховых компаний для предупреждения банкротства. Речь идет о тех страховщиках, уход которых с рынка может привести к социальной напряженности, проблемам на федеральном или региональном уровнях.

«Механизм санации страховщиков в целом будет аналогичен успешно зарекомендовавшему себя механизму санации банков», – говорил ранее зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.

В начале ноября 2017 г. несколько депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о санации страховых компаний. Парламентарии одобрили его в третьем чтении 12 апреля 2018 г., Совет Федерации – 18 апреля текущего года.

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Технологии
Новости

Еврокомиссия начала проверять покупку Apple музыкального приложения Shazam

Ведомости
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Еврокомиссия начала проверку сделки по покупке компанией Apple приложения для распознавания музыки Shazam. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.

«То, как люди слушают музыку, за последние годы сильно изменилось, и все больше европейцев начали пользоваться услугами стриминговых сервисов. Наше расследование направлено на то, чтобы убедиться, что поклонники музыки продолжат наслаждаться музыкой при помощи стриминговых сервисов и не столкнутся с меньшим выбором в результате слияния», - приводятся в сообщении слова члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В феврале этого года Еврокомиссия получила от Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции запросы на оценку сделки по покупке Shazam. Еврокомиссия подозревает, что сделка может поставит в невыгодное положение конкурирующие сервисы.

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Финансы
Новости

Бинбанк присоединят к «ФК Открытие» к концу года

Ведомости
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Бинбанк будет присоединен к «ФК Открытие» в 2018 г., рассказал в интервью «РИА Новости» руководитель блока управления региональной сетью банка «ФК Открытие» Александр Пахомов. «Мы уже начали объединение сети региональных отделений банка "Открытие" и Бинбанка, который юридически присоединится к "Открытию" 1 января 2019 г.», – пояснил он.

Также во второй половине года к объединенному банку будут присоединены региональные офисы «Траста», добавил Пахомов, одновременно с этим на базе «Траста» будет происходить создание банка непрофильных активов. «Заключительным этапом трансформации региональной сети объединенного банка в первой половине 2019 г. станет вхождение в нее региональных офисов Росгосстрах банка», - добавил он.

После того как произойдет юридическое объединение банков, начнется интеграция IT-платформ банков. «Этот этап мы рассчитываем завершить в начале 2020 г.», - сказал Пахомов. Сейчас ряд филиалов уже переведены на единые платформы, всего сеть «ФК Открытие», Бинбанка, РГС-банка и «Траста» насчитывает 949 офисов, группа присутствует в 276 городах.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» опровергла интерес к НМТП, о котором заявила «Транснефть»

Ведомости
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«Роснефть» считает частью кампании по дезинформации и «провокацией пресс-службы «Транснефти» «слухи» о переговорах «Роснефти» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), принадлежащей группе «Сумма». Это следует из опубликованного в понедельник заявления «Роснефти».

Свое заявление компания сделала в связи с запросами журналистов об этой сделке. «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров, - говорится в сообщении «Роснефти». - «Транснефть», насколько известно, собиралась приобрести у группы «Сумма» актив по цене, в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении».

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сегодня рассказал ТАСС, что на минувшей неделе «Транснефть» получила от «Суммы» предложение закрыть сделку по покупке доли группы в НМТП, но отказалась от него, проинформировав об этом следствие. Это предложение не было письменным, отметил он.

«На прошлой неделе полномочный представитель "Суммы", обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах, обратился к нам с предложением закрыть эту сделку. При этом было сказано, что ввиду сложившихся обстоятельств они готовы рассмотреть некоторый дисконт к той цене, которая была заявлена. В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась "Роснефть», - цитирует агентство Демина.

Представитель «Суммы» сообщил ТАСС, что «Роснефть» не предлагала купить пакет группы в НМТП, а сама группа в последние недели никому не предлагала его продать.

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% НМТП через кипрский Novoport Holding, у Росимущества - 20%. В начале года совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделку одобрила ФАС. После покупки доли «Суммы» «Транснефть» должна была контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании).

￼После ареста в конце марта Зиявудина Магомедова и его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, по обвинению в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества «Транснефть» приостановила сделку.

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Политика
Новости

Президент Армении отправил в отставку правительство

Ведомости
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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Принимая во внимание статью 130 Конституции (согласно ей, правительство должно подать в отставку вслед за премьер-министром – прим. "Ведомостей"), принять отставку правительства», – говорится в указе.

В понедельник в отставку ушел премьер-министр страны Серж Саргсян. Он пробыл на этой должности меньше недели – с 17 апреля. Его назначение привело к массовым протестам по всей стране – известно о более 200 задержанных. До назначения на пост премьер-министра Саргсян был президентом Армении два срока подряд по пять лет – с апреля 2008 г. по апрель 2018 г.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Согласно местному законодательству, если премьер-министр не может исполнять обязанности, то они переходят к его первому заместителю.

На улицах Еревана празднуют отставку Сержа Саргсяна

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