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В результате наезда на пешеходов в Торонто погибли два человека

В результате наезда белого микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли не менее двух человек, еще семеро доставлены в больницу, передает Reuters.

По информации местной полиции, злоумышленник задержан.

Наезд на пешеходов произошел в 13.30 по местному времени на углу улицы Янг и проспекта Финч в северной части города (в 30 км от центра). На тротуарах было много пешеходов, рассказывают очевидцы.

«Этот человек намеренно сделал это, он убивал всех», – рассказал очевидец. По его словам, мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, специально давил пешеходов. «Люди падали один за другим», – уточнил он. По его словам, среди пострадавших есть пожилые люди.

На данный момент место ЧП оцеплено. Ближайшая станция метро закрыта. Улица Янг – самая длинная улица в мире (86 км). Она имеет широкие тротуары со скульптурами, лавками и зелеными насаждениями. Многие служащие в обеденный перерыв выходят прогуляться по ней, уточняет агентство.