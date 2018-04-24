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Навальный сообщил об отказе мэрии согласовать акцию 5 мая в центре Москвы

Политик Алексей Навальный сообщил, что мэрия Москвы отказалась согласовывать протестную акцию в центре Москвы 5 мая. «Мэрия в ответ на нашу заявку об акции на Тверской предсказуемо предложила митинговать где-нибудь подальше», – написала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навальный уточняет, что его сторонники были согласны не только на Тверскую, но и на другие «приемлемые варианты» в центре столицы. Он также напомнил, что 1 мая на главной улице Москвы митинг проведет «Единая Россия». Несмотря на отказ, Навальный отметил, что он и его сторонники все равно проведут акцию на Тверской 5 мая.

Власти Москвы предложили сторонникам Навального две альтернативные площадки и готовы продолжать диалог, сообщил «Интерфаксу» руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. «Они (сторонники Навального) планируют шествие. Мы предложили место в районе метро "Октябрьское поле" либо улицу Перерва и готовы дальше вести переговоры», - сказал Черников.

В начале апреля Навальный объявил о желании провести общероссийскую акцию протеста 5 мая. Президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», утверждалось на сайте политика. Навальный отмечал, что цель митинга – обратить внимание на коррупцию, неравенство, цензуру, бедность и блокировку Telegram.