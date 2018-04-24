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Защитника Pussy Riot и Надежды Савченко лишили статуса адвоката

Совет адвокатской палаты Москвы лишил защитника Марка Фейгина статуса адвоката, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич, подавшую соответствующее заявление в совет. Фейгин был адвокатом Pussy Riot и Надежды Савченко на процессах против них.

«Сегодня совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на статус адвоката», – заявила Гуревич. По ее словам, основанием для рассмотрения вопроса о лишении Фейгина статуса адвоката стало представление Минюста и ее заявление. Жалобы касались неподобающих высказываний Фейгина в адрес Гуревич и ее доверителя – журналиста и блогера Анатолия Шария.

До сегодняшнего дня Фейгин представлял интересы обвиняемого в шпионаже против России сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко. Сотрудники ФСБ задержали его в октябре 2016 г. Его обвинили в сборе секретных сведений о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России.

В марте 2012 г. трем участницам Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич предъявили обвинение в хулиганстве из-за устроенной акции в храме Христа Спасителя. Суд признал их виновными в оскорблении чувств верующих и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд оставил приговор Толоконниковой и Алехиной без изменения, а наказание Самуцевич заменил на условное и освободил ее в зале суда.

В марте 2016 г. в России суд признал гражданку Украины Надежду Савченко виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении российской границы. Ее приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 000 руб. В мае 2016 г. президент Владимир Путин помиловал Савченко. В тот же день на самолете президента Украины Петра Порошенко Савченко прилетела в Киев.