США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

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Военно-воздушные силы США 25 апреля провели первые в этом году испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает издание AirForceTimes. Ракета не была оснащена боеголовкой.
Запуск прошел успешно – ракета не сошла с заданной траектории полета, ее приборы функционировали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку.
Целью испытаний была проверка готовности, эффективности и точности системы. Запуск производился с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Последний раз подобные испытания проводились в августе прошлого года.
Ракета Minuteman III (в переводе с английского – «ополченец») была разработала Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Ракета может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.
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Возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram оценили в $2 млрд
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Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложили разработать меры поддержки компаний, пострадавших от блокировок ip-адресов в ходе борьбы Роскомнадзора с Telegram, сообщает «Коммерсантъ». С таким предложением выступил гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев.
Он предложил Мариничеву сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок, пишет издание со ссылкой на письмо Прокофьева. По его мнению, нужны законодательные поправки, исключающие ситуации, при которой «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке».
Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.
По оценке Flexbby, уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т. д. Потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы могут составить $1 млрд, оценивает компания.
Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может привести к потере двумя корпорациями $940 млн по итогам 2018 г., прогнозирует Flexbby.
Прокофьев подчеркнул, что это самый пессимистичный сценарий. Интернет-омбудсмен сообщил «Коммерсанту», что пока не получал письмо, но ожидает «снежный ком» жалоб от компаний, пострадавших от блокировки.
15 мая стало известно о том, что Роскомнадзор может заблокировать доступ в мессенджер Telegram в России в случае отказа от сотрудничества с ведомством. «Ведомости» ознакомились с копией письма Роскомнадзора в адрес Telegram Messenger LLP – письмо было отправлено на прошлой неделе, об этом рассказали два человека, получившие копию письма и узнавшие о его отправке от чиновников. Представитель Роскомнадзора не комментирует ни само письмо, ни факт его отправки
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Евгений Разумный / Ведомости
В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и китайский аудиовизуальный чат Vchat из-за того, что те не откликнулись на просьбу Роскомнадзора предоставлять по требованию ведомства свои данные. Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр
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Zello
Немного ранее была заблокирована интернет-рация Zello. Попытка заставить все зарубежные организации работать в России по российским законам предпринимается в отношении всех организаций и мессенджеров, заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента
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Евгений Разумный / Ведомости
Ссылаясь на уже другой закон - антипиратский – в январе 2016 г. Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер rutracker.org. В конце 2015 г. Мосгорсуд вынес два решения о пожизненной блокировке ресурса по иску правообладателей. Антипиратский закон, дающий правообладателям возможность добиваться оперативной блокировки сайтов с пиратским контентом, начал работать в 2014 г., а с 1 мая 2015 г. его действие было расширено на софт и другие виды контента (кроме фотографий)
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Евгений Разумный / Ведомости
17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней доступ к сайту социальной сети деловых контактов в России был заблокирован. По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Летом 2016 г. Роскомнадзор обратился в суд с иском против компании, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд принял сторону чиновников. «Linkedin будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что в будущем мы сможем восстановить сервис в России», - заявил представитель компании в марте 2017 г.
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал антироссийскими и недружественными действия представителей госдепартамента США, вошедших на территорию генконсульства в Сиэтле. По его словам, «они зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей».
Он отметил, что 73 года назад российские и американские солдаты и офицеры встретились на Эльбе. «И вот сегодня этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул России в Сиэтле», – заявил Антонов (цитата «РИА Новости»).
Представители американских властей 25 апреля вошли на территорию генконсульства в Сиэтле и проникли в здание. Россия обвинила США в грубом нарушении конвенции о дипломатических отношениях и пообещала принять решение об ответных мерах.
Представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что представители властей прошлись по зданию, чтобы убедиться, что оно освобождено.
По требованию властей США генконсульство в Сиэтле было закрыто 2 апреля. До 25 апреля Вашингтон требовал освободить резиденцию генконсула. Решение о закрытии генконсульства было принято одновременно с выдворением 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
В ответ на действия Вашингтона Министерство иностранных дел России объявило о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвало разрешение на работу консульства США в Санкт-Петербурге.
Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров для Ведомостей
29 марта МИД России объявил об ответных мерах России в отношении США. Из-за дела Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов. Генконсульство в Петербурге должно быть закрыто до 31 марта
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Американская компания Facebook в первом квартале 2018 г. получила выручку в размере $11,97 млрд, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании, сообщает Reuters. Чистая прибыль выросла на 63% до $5 млрд.
По сравнению с первым кварталом 2017 г. число пользователей в месяц увеличилось на 70 млн человек.
«Несмотря на серьезные вызовы, наше сообщество продолжает расти. Каждый месяц Facebook пользуются 2,2 млрд человек, а каждый день – свыше 1,4 млрд», – отметил основатель компании Марк Цукерберг.
В марте Facebook оказался в центре скандала с утечкой данных. Стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.
Facebook объяснил, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который нашел уязвимость в работе соцсети. После этого компания приняла ряд мер по усилению защиты личных данных пользователей.
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Российская ракета-носитель «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» успешно вывела на орбиту европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B, рассказал «Интерфаксу» руководитель постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве Рене Пишель.
«В 22:30 мск спутник отделился от разгонного блока», - сказал он.
Спутник Sentinel-3B создали по заказу ЕКА. Он будет находиться на околополярной орбите, на высоте 815 км. Срок его работы - семь лет.
Конверсионная ракета-носитель «Рокот» была запущена с космодрома Плесецк пусковыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.
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Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев считает возможную продажу до 49% гражданского блока Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разумной, передает «Интерфакс».
«49% точно можно продавать какому-нибудь портфельному инвестору: интересному российскому, может быть, даже иностранному. Но не в оборонной части – можно разделить ОАК на оборонный блок и гражданский блок...» – пояснил он.
По его словам, ОАК является монопольной структурой, поэтому «контроль нельзя отдавать». Артемьев отметил, что покупкой доли в ОАК могут заинтересоваться, например, китайские или индийские компании.
«Мы все-таки лидируем по сравнению с ними, а они имеют очень большие ресурсы и хотели бы догнать и могли бы вложиться очень сильно в это – миллиардами долларов», – сказал он. По его словам, сделка по продаже доли в ОАК разумна.
ОАК создали в 2006 г. путем объединения конструкторских бюро и российских авиастроительных предприятий. В состав холдинга входят ПАО «Компания "Сухой", АО "Гражданские самолеты Сухого", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "ОАК – транспортные самолеты", ОАО "Ил", ПАО "Туполев", АО "Авиастар-СП". Сейчас более 90% ОАК принадлежат России, пакетом в размере 5% владеет ВЭБ, остальные акции находятся в свободном обращении.
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Российский союз автостраховщиков (РСА) подтвердил нормализацию ситуации с продажами электронных полисов ОСАГО после сбоя, вызванного действиями Роскомнадзора в отношении IP-адресов Google, передает ТАСС.
«Ситуация с продажами нормализуется», – сказал представитель РСА.
РСА 23 апреля сообщил, что из-за блокировки IP-адресов Google возникли проблемы с сервисом для введения защитного кода для распознавания пользователя при оформлении электронных полисов ОСАГО. Наблюдались проблемы при оформлении полисов через систему е-Гарант. Также не работал сервис проверки полисов ОСАГО через сайт РСА.
По состоянию на 15.00 мск 25 апреля через е-Гарант было продано 8640 полисов электронного ОСАГО, утверждают в РСА. Всего к 15 часам дня среды было продано 60 189 электронных ОСАГО (большая часть продается напрямую на сайтах страховщиков, без переадресации).
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Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что вопрос национализации «Русала» и других компаний, попавших под американские санкции, не поднимался. Владельцы компаний не обращались к правительству с просьбами о национализации, передает ТАСС.
«Насколько я знаю – нет, потому что эта опция, которая возможна, если сами владельцы компаний предложат. Ни в коем случае не будем сами предлагать», – сказал он.
Ранее министр промышленности Денис Мантуров не исключал покупки государством доли Олега Дерипаски в «Русале». Однако он отмечал, что предметно вопрос еще не обсуждался.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля заявлял, что возможность временной национализации пострадавших от санкций США компаний предложена как один из вариантов их поддержки.
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Информагентство Bloomberg собирается уже в мае ввести подписку на контент, пишет Business Insider со ссылкой на источники.
По их информации, решение неокончательное и срок введения платной подписки могут перенести. Вместе с подпиской будет обновлен сайт агентства. По словам источников, новый сайт будет иметь более традиционный вид, чем «нынешняя яркая домашняя страница» Bloomberg. Официально медиакомпания не комментирует данную информацию.
Какое количество контента на Bloomberg.com станет платным, будут ли выходить бесплатные материалы для читателей, неизвестно. Летом 2017 г. была введена платная подписка на материалы Bloomberg Businessweek. На данный момент читатель может бесплатно прочитать в месяц четыре статьи еженедельника. Компания предлагает оформить неограниченный доступ к материалам за $65 в год.
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Началось серийное производство высокого седана Lada Vesta Cross, сообщила вечером 25 апреля группа «АвтоВАЗ». Новинка выпускается на автозаводе «Lada Ижевск» наряду с другими моделями семейства Vesta - седаном, универсалом и его cross-версией.
Текущий темп производства Vesta - 30 автомобилей в час, указано в сообщении. Сколько всего планируется выпустить Vesta Cross в 2018 г., «АвтоВАЗ» не поясняет. Представитель компании на вопросы пока не ответил.
Когда начнутся продажи, автоконцерн не раскрывает. Ранее источники «Ведомостей» рассказывали, что продажи начнутся летом.
Vesta - самое продаваемое семейство Lada. В январе – марте 2018 г. в России было реализовано 24 333 машины - это более 30% от общих продаж Lada, по данным Ассоциации европейского бизнеса.
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Контакты Роскомнадзора с Amazon по ситуации, связанной с блокировкой мессенджера Telegram, пока не привели к положительным результатам. Об этом говорится в сообщении ведомства. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин считает, что причины такого состояния дел - политические.
«Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram ip-адресов для работы мессенджера в России в нарушение решения суда», - поясняется в сообщении. На данный момент «взаимодействие с Google становится более конструктивным, начат предметный диалог», уточнили в ведомстве.
25 апреля Роскомнадзор совместно с РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) провел встречу с представителями IT-бизнеса по вопросам, связанным с исполнением решения суда о блоикровке Telegram.
«Обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования Telegram в России возложена не только на Роскомнадзор, но на иные лица, в том числе хостинг-провайдеров», - говорится в сообщении.
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Оппозиционная фракция «Елк» выдвинула своего лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».
Пашиняна изберут премьером страны, если за него проголосуют 53 из 105 депутатов парламента. У правящей Республиканской партии 58 мест, у оппозиционных «Царукян» и «Елк» - 31 и 9 соответственно. Еще 7 мест у «Дашнакцутюн» – эта фракция сегодня сообщила, что вышла из коалиции с правящей Республиканской партией Армении.
В среду в Ереване возобновились акции протеста, которые возглавляет Пашинян. Демонстранты потребовали ухода из власти всех представителей правящей партии. Предыдущие акции протеста, которые идут с начала апреля, привели к снятию с должности премьер-министра Сержа Саргсяна и назначению исполняющим обязанности премьера его однопартийца Карена Карапетяна.
В Ереване возобновились протесты
Gleb Garanich / Reuters
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян (на фото) объявил о возобновлении протестов – теперь демонстранты требуют отставки Карена Карапетяна – и.о. премьер министра от правящей Республиканской партии страны. Протесты в Армении начались в середине апреля из-за выдвижения бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Он был назначен на должность, несмотря на митинги, но проработал меньше недели и подал в отставку из-за продолжающихся протестов. У возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении – большинство в парламенте, который утверждает премьера, а Карапетян – однопартиец и земляк Саргсяна