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США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Военно-воздушные силы США 25 апреля провели первые в этом году испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает издание AirForceTimes. Ракета не была оснащена боеголовкой.

Запуск прошел успешно – ракета не сошла с заданной траектории полета, ее приборы функционировали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку.

Целью испытаний была проверка готовности, эффективности и точности системы. Запуск производился с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Последний раз подобные испытания проводились в августе прошлого года.

Ракета Minuteman III (в переводе с английского – «ополченец») была разработала Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Ракета может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.