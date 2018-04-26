Путин назвал одну из задач будущего правительства
Новому правительству предстоит найти деньги для строительства дополнительных общежитий для российских студентов, сказал президент Владимир Путин на заседании Российского союза ректоров в Петербурге в четверг.
Молодые люди должны иметь возможность учиться независимо от доходов их родителей, пояснил президент. Необходимо построить «современные комфортные кампусы», отметил Путин. «Это все в деньги упирается, и для этого новое правительство должно будет эти деньги найти», – сказал президент. О какой сумме идет речь, Путин не уточнил.
Российские вузы должны участвовать в «технологическом прорыве», о котором Путин говорил в послании Федеральному собранию. В частности, вузы должны стать базой «для взаимодействия инноваторов и инновационных компаний», предложил глава государства. Путин также призвал создать в вузах «все условия для стартапов». «Для этого у нашей молодежи есть отличный потенциал», – заключил президент.
В послании Федеральному собранию одной из задач властей на следующие шесть лет Путин назвал развитие образования в стране. Источники средств на исполнение новых президентских указов должно будет найти новое правительство, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник.