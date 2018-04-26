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В трех аэропортах Москвы начнут штрафовать нарушителей порядка

Мособлдума на заседании 26 апреля приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Московской области. Теперь в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» начнут штрафовать за нарушение правил поведения. Штрафы также будут выписывать нелегальным таксистам, лицам без определенного места жительства, несанкционированно находящихся на территории аэропортов, передает ТАСС.

Речь идет о правилах, которые устанавливаются подмосковным правительством и распространяются на территории аэропортов, аэровокзальных комплексов и зоны безопасности шириной не менее 30 м от здания аэропорта. Правилами также регулируется оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа такси, парковке автомобилей, розничной торговле.

Теперь за предпринимательскую деятельность без разрешения администрации аэропорта, фото-, кино- и видеосъемку в коммерческих целях и несогласованное размещение рекламы и плакатов гражданам грозит штраф в размере от 100 до 500 руб., должностным лицам – от 1000 до 2000 руб., юрлицам – от 2000 до 4000 руб.

За засорение помещений аэропорта, загромождение проходов, нарушение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания, прослушивание музыки без наушников будут штрафовать на сумму от 100 до 500 руб. Штрафы также установлены за попрошайничество или перевозку на территории аэропортов.

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