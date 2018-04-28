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Кремль опроверг сообщения об указании чиновникам снизить медийную активность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что администрация президента дала указание правительственным чиновникам сократить публичную активность до инаугурации президента Владимира Путина, передает корреспондент «Ведомостей».

«Нет, это не так. Вы знаете, что сам президент является сторонником сосредоточенной работы независимо от электорального цикла и других обстоятельств», — сказал представитель Кремля. По его словам, такого указания чиновникам не давалось: «Это сообщение не соответствует действительности».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Путина «снизить медийную активность». Издание уточняло, что последнее перед инаугурацией публичное мероприятие с участием премьер-министра Дмитрия Медведева пройдет 3 мая. В тот день он проведет на ВДНХ совещание по вопросам развития сельского хозяйства, писала газета.

Координацию действий перед инаугурацией планируют обсудить 5 мая. Встреча пройдет в закрытом формате. Рекомендация о снижении активности в СМИ обусловлена стремлением не перебивать «информационную повестку первого лица» перед инаугурацией, поясняла газета.

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