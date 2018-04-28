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СМИ назвали Владивосток возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Южнокорейский телеканал YTN назвал три возможных места встречи американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По информации дипломатических источников телеканала, встреча может быть организована на территории Монголии, в Сингапуре или Владивостоке. Сингапур для встречи предпочитает американская сторона, но Северная Корея вариант не одобряет из-за дальности полета (4700 км), утверждает источник. Как отмечает телеканал, для передвижения Ким Чен Ына планируется использовать железную дорогу.

Трамп 27 апреля заявил, что США сейчас изучают 2–3 места для проведения его встречи с Ким Чен Ыном. Американский телеканал NBC со ссылкой на источники в середине апреля сообщал, что встреча может состояться в Швейцарии. По информации телеканала, стороны также рассматривали возможность проведения переговоров в Пекине, Пхеньяне и Улан-Баторе. Однако по соображениям безопасности эти варианты отклонили.

В свою очередь Bloomberg называл одним из возможных мест для встречи Швецию.

Переговоры между лидерами двух стран запланированы на конец мая – начало июня.

Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

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Политика
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МЧС удалило письмо арестованного после пожара в «Зимней вишне» пожарного

Ведомости
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С сайта Сибирского регионального центра МЧС исчезла публикация с выдержками из письма кемеровского пожарника Сергея Генина, обвиненного в халатности по делу о гибели людей в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня». Материал сохранился в кэше Google.

Начальник караула кемеровской пожарной части №2 адресовал письмо семье, коллегам и всем, кто его поддерживает, говорилось в публикации. В своем обращении Генин поблагодарил всех сочувствующих ему и выразил надежду на оправдательный приговор суда. Пожарный рассказал об ощущениях от пребывания в сизо и своих эмоциях после предъявления Следственным комитетом (СК) обвинений.

«Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться, – поделился Генин. – Это было так неприятно, что жить не хотелось. Поначалу почти не спал, но тут со мной беседовали и пацаны, и психологи, и администрация, в общем, все меня поддержали и поддерживают, и верят, что мы сделали все, что от нас зависело и не зависело».

«Как бы нас ни хаяли другие, Бог им судья. Их тоже можно понять, поэтому лично я на них зла не держу… Если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо», – писал Генин. Он подчеркнул, что прибывшие в «Зимнюю вишню» пожарные сделали, все что могли, и призвал коллег беречь себя.

СК предъявил Генину обвинения в халатности при тушении пожара в «Зимней вишне», 13 апреля суд поместил его под стражу. По данным следствия, во время пожара бригада под руководством Генина не стала слушать очевидцев, рассказавших о коротком пути к кинотеатру в ТЦ. В результате пожарные потратили время, которое могло быть использовано для спасения людей.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Бизнес
Новости

Schlumberger разрешили претендовать на блокпакет в Eurasia Drilling

Интерфакс/Ведомости
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям предварительно решила, что крупнейшая в мире нефтесервисная группа Schlumberger может претендовать на пакет акций Eurasia Drilling Company в границах от 25% + 1 акция до 49% акций, сказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Правительственная комиссия приняла предварительное решение, что контроль, т. е. 50% + 1 акция, российское правительство и комиссия не хотели бы отдавать, однако определили границы, что это может быть блокирующий пакет, т. е. 25% + 1 акция, или даже 49% акций, и поручила ФАС провести соответствующие переговоры с компанией Schlumberger», – добавил Артемьев.

«Комиссия определила, что, скорее всего, блокпакет – можно, только это будет сопровождаться рядом условий. У нас их 11, но это было для контроля. Условия, которые нивелировали негативные последствия различного рода санкций и всего прочего в отношении сделки, если бы компания получала контроль. В отношении 25% + 1 акция или 49% – допустимого диапазона сегодняшнего дня – мы будем смотреть, какие из этих условий надо применять, какие – нет, мы незамедлительно вступаем в переговоры с компанией Schlumberger и надеемся, что выходим на финишную прямую», – уточнил Артемьев.

В 2015 г. попытка Schlumberger купить EDC сорвалась, а с момента подачи второй заявки летом 2017 г. ФАС и Минприроды накладывают все новые ограничения на условия покупки. В феврале 2018 г. компания отправила в ФАС очередное ходатайство о покупке доли в EDC, запросив у ФАС разрешения купить не 51%, как было раньше, а только 49% в EDC. Нефтесервисная компания планирует, кроме того, покупать эту долю не напрямую, а через СП, в котором у Schlumberger будет 49%, а у ее пенсионного фонда – 51%. Таким образом, Schlumberger может стать бенефициарным владельцем всего 24% EDC.

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Бизнес
Новости

Siemens выкупит у Alstom долю в «Трансмашхолдинге»

Ведомости
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила замену иностранного стратега в «Трансмашхолдинге» – французской машиностроительной компании Alstom на германский концерн Siemens, сообщил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Компания Siemens приобретает акции компании Alstom и замещает их в качестве миноритарных акционеров, которые имеют блокирующий пакет», – сказал Артемьев (цитаты по ТАСС). В результате германская компания получит долю во входящих в «Трансмашхолдинг» Тверском вагоностроительном заводе, Брянском машиностроительном заводе и Коломенском заводе.

«Трансмашхолдинг» является крупнейшим в России производителем железнодорожной техники. Он объединяет 17 заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы, тепловозы, вагоны, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой принадлежит Alstom. Остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

В России у Siemens и группы «Синара» с 2010 г. под Екатеринбургом работает совместное предприятие «Уральские локомотивы», производящее скоростные поезда «Ласточка».

В сентябре прошлого года Siemens и Alstom договорились о слиянии подразделений железнодорожного машиностроения для создания крупнейшего в Европе производителя поездов. В обмен на передачу предприятий по производству подвижного состава и сигнального оборудования Siemens получит более 50% в объединенной компании.

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Бизнес
Новости

Комиссия правительства одобрила покупку 47% «Юнипро» финской Fortum

Интерфакс
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Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила ходатайство о покупке структурой финского Fortum 47% активов ПАО «Юнипро», рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Комиссия отнеслась положительно и одобрила сделку компании Fortum по покупке компании "Юнипро" - компании, которая владеет электроэнергетическими объектами на территории России, это большое количество сетевых активов, других объектов электроэнергетики. Компании Fortum разрешено приобрести 47% и более акций компании "Юнипро"», - заявил он журналистам. Поскольку Fortum контролирует правительство Финляндии, компании запрещено приобретать больше 50% в российских компаниях, отметил он.

Karemi Charge and Drive, структура Fortum, подала в ФАС ходатайство о приобретении энергетической компании «Юнипро» еще осенью 2017 г.

Fortum владеет несколькими активами в России. Финской компании принадлежит 94,88% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1». Fortum к середине года собирается приобрести немецкую Uniper, которая владеет 83,73% в ПАО «Юнипро» (бывшая ОГК-4).

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Финансы
Новости

Сбербанк позволит снимать деньги в банкоматах с помощью смартфонов

Ведомости
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Сбербанк планирует оборудовать свои банкоматы технологией, позволяющей снимать и вносить деньги с помощью смартфонов, планшетов и умных часов, сообщил в интервью ТАСС вице-президент госбанка Сергей Мальцев.

«В ближайшее время в банкоматах Сбербанка появится возможность получать все привычные услуги, например снимать и вносить наличные, переводить денежные средства со счета на счет с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов», – сказал Мальцев.

Банкир также рассказал, что Сбербанк успешно провел пилотный эксперимент по оборудованию банкоматов биометрической системой идентификации клиентов по лицу. «По итогам "пилота" мы начали промышленную разработку. После ее завершения идентификация и обслуживание клиентов по параметрам лица будет осуществляться действующими устройствами Сбербанка», – отметил Мальцев.

Первый банкомат с технологией распознавания лиц Сбербанк установил в июле прошлого года в своем московском офисе. Тогда же госбанк начал тестировать возможность видеоконсультирования клиентов на устройствах самообслуживания.

Политика
Новости

Посольство России попросило Египет объяснить задержание 17 россиян

Ведомости
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Посольство России в Каире проверяет информацию о задержании в Египте 17 россиян, в том числе несовершеннолетних детей, передает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства.

В посольство поступила информация «от наших соотечественников» о задержании россиян, находившихся в Египте с целью обучения, и их детей, рассказал представитель дипломатического ведомства. По его словам, сейчас выясняются обстоятельства происшедшего. «Ожидаем от египетской стороны разъяснений по поводу происшедшего и обстоятельств их задержания, если оно имело место быть», - уточнили в консульском отделе посольства.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев заявил, что не получал информации о задержании в Египте 17 уроженцев республики. МВД Дагестана также сообщило об отсутствии информации о пропаже людей. «Мы со своей стороны готовы подключиться и оказать необходимую помощь в этом деле в рамках своей компетенции», - добавил Алиев.

Первым о пропаже россиян в Египте сообщил правозащитный центр «Мемориал». В марте и апреле 2018 г. в Египте пропали без вести 18 жителей Дагестана, среди которых девять несовершеннолетних, утверждается на сайте центра. «Местонахождение задержанных, а по сути, похищенных россиян до сих пор неизвестно родственникам. Также никто не знает, нуждаются ли они, и в особенности дети, в помощи, элементарных средствах жизнеобеспечения», - утверждает «Мемориал».

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Бизнес
Новости

Кремль не увидел у акционеров UC Rusal желания «пойти по пути национализации»

Ведомости
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В Кремле не рассматривают национализацию UC Rusal в качестве меры спасения компании от американских санкций. Об этом журналистам в субботу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, такой вариант не рассматривается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Дело в том, что мы не видели желания собственников пойти по пути национализации», — добавил представитель Кремля. Важно учитывать не только желание государства, но и собственников, отметил Песков.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 24 апреля заявил, что государство не исключает выкупа доли Олега Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal, но предметно этот вопрос пока не обсуждался. Позже вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что вопрос национализации компаний, попавших под американские санкции, можно обсуждать лишь в том случае, «если сами владельцы компаний предложат».

Накануне, 27 апреля, Дерипаска принял решение снизить долю в En+, которой принадлежит 48,1% акций UC Rusal, ниже 50%. Бизнесмен также согласился покинуть совет директоров компании и назначить новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете.

Решение было принято после того, минфин США заявил, что снятие санкций с UC Rusal возможно в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. В то же время 27 апреля представитель минфина США заявил Reuters, что «сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения [компании] из санкционного списка».

Кто попал под новые санкции США

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» остановит конвейер до середины мая

Ведомости
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«АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей до середины мая. Сотрудники компании уходят в плановый корпоративный отпуск с 3 по 10 мая. Вместе с концерном производство также приостанавливает автозавод LADA Ижевск. Об этом говорится в пресс-релизе «АвтоВАЗа».

«В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. 14 мая компания возобновит производство автомобилей», - уточняется в сообщении.

Компания подготовила достаточный запас автомобилей LADA, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки.

В свою очередь совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors в Тольятти - «GM-АвтоВАЗ» - также приостановит производство машин на период майских праздников и корпоративного отпуска, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе СП. «Остановка конвейера продлится с 30 апреля по 13 мая включительно», - уточнил представитель «GM-АвтоВАЗ».

Оба тольяттинских предприятия - ПАО «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» - как правило, уходят в корпоративный отпуск вместе. «GM-АвтоВАЗ» выпускает внедорожники Chevrolet Niva из машинокомплектов, поставляемых ему «АвтоВАЗом».

«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta Cross

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Бизнес
Новости

«Северсталь» объявила о покупке шести SuperJet

Интерфакс
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ООО «Авиапредприятие Северсталь» заключило контракт на покупку шести самолетов Sukhoi SuperJet 100 у лизингового оператора «Ильюшин финанс», сообщила материнская компания - ПАО «Северсталь». Стоимость контракта - 11 млрд руб.

Поставка первого самолета в модификации RRJ-95B-100 запланирована на октябрь 2018 г., ввод в эксплуатацию - на ноябрь. Весь контракт будет реализован до 2022 г.

Закупка шести самолетов означает полное обновление авиапарка авиакомпании «Северсталь»: сейчас в нем шесть Bombardier CRJ200 и один Як-40. По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, «по мере поставки новых современных самолетов текущие суда будут выводиться из эксплуатации». «Мы надеемся, что замена авиапарка позволит обеспечить прирост пассажиропотока, а также придаст дополнительный стимул развитию туристической инфраструктуры Вологодчины», - заявил он.

Авиапредприятие «Северсталь» выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы, является эксплуатантом аэропорта «Череповец». В 2017 г. услугами компании воспользовались более 230 000 человек.

10 лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax

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Политика
Новости

Кремль опроверг сообщения об указании чиновникам снизить медийную активность

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что администрация президента дала указание правительственным чиновникам сократить публичную активность до инаугурации президента Владимира Путина, передает корреспондент «Ведомостей».

«Нет, это не так. Вы знаете, что сам президент является сторонником сосредоточенной работы независимо от электорального цикла и других обстоятельств», — сказал представитель Кремля. По его словам, такого указания чиновникам не давалось: «Это сообщение не соответствует действительности».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента рекомендовала федеральным и региональным чиновникам перед инаугурацией Путина «снизить медийную активность». Издание уточняло, что последнее перед инаугурацией публичное мероприятие с участием премьер-министра Дмитрия Медведева пройдет 3 мая. В тот день он проведет на ВДНХ совещание по вопросам развития сельского хозяйства, писала газета.

Координацию действий перед инаугурацией планируют обсудить 5 мая. Встреча пройдет в закрытом формате. Рекомендация о снижении активности в СМИ обусловлена стремлением не перебивать «информационную повестку первого лица» перед инаугурацией, поясняла газета.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

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Политика
Новости

В Баку загорелась известная как Trump Tower башня

Ведомости
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В Баку начался пожар в офисном 33-этажном здании Trump Tower Baku, передает местное интернет-издание «Зеркало» со ссылкой на очевидцев.

Пожар возник на верхних этажах высотки. Расположенные рядом со зданием улицы перекрыты, на место происшествия прибыл замруководителя МЧС страны Этибар Мирзяев.

«В многоэтажном здании, расположенном в Хатаинском районе Баку, начался пожар. На месте работают пожарные расчеты МЧС», - говорится на официальном сайте МЧС Азербайджана. Позже будет предоставлена дополнительная информация о пожаре, пообещали в ведомстве.

Сейчас в нескольких метрах от Trump Tower проходят гонки Гран-при Формулы-1, утверждает РИА «Новости».

Высота Trump Tower Baku составляет 130 м. Это одно из самых высоких зданий столицы Азербайджана. Оно расположено на пересечении проспекта Гейдара Алиева, проспекта Бабека и улицы Юсифа Сафарова.

Строительство башни началось в 2008 г. В 2015 г. отделка здания, изначально носившего название ZQAN Tower, была завершена. Позже название башни изменили на Trump Tower Baku. В 2017 г. Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане.

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