СМИ назвали Владивосток возможным местом встречи Трампа и Ким Чен Ына
Южнокорейский телеканал YTN назвал три возможных места встречи американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По информации дипломатических источников телеканала, встреча может быть организована на территории Монголии, в Сингапуре или Владивостоке. Сингапур для встречи предпочитает американская сторона, но Северная Корея вариант не одобряет из-за дальности полета (4700 км), утверждает источник. Как отмечает телеканал, для передвижения Ким Чен Ына планируется использовать железную дорогу.
Трамп 27 апреля заявил, что США сейчас изучают 2–3 места для проведения его встречи с Ким Чен Ыном. Американский телеканал NBC со ссылкой на источники в середине апреля сообщал, что встреча может состояться в Швейцарии. По информации телеканала, стороны также рассматривали возможность проведения переговоров в Пекине, Пхеньяне и Улан-Баторе. Однако по соображениям безопасности эти варианты отклонили.
В свою очередь Bloomberg называл одним из возможных мест для встречи Швецию.
Переговоры между лидерами двух стран запланированы на конец мая – начало июня.