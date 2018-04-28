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Руководители спецслужб отчитались о доходах за 2017 год

Руководители Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО) отчитались о доходах за 2017 г. Соответствующие данные опубликованы на сайтах ведомств.

Директор ФСБ России Александр Бортников в 2017 г. заработал 10,9 млн руб. В позапрошлом году доход Бортникова составил 11,4 млн руб. Супруга директора ФСБ за год получила 332 500 руб. дохода против 273 200 руб. в 2016 г.

Собственность Бортникова за год не изменилась. Ему принадлежат квартира площадью 99 кв. м, гараж 18 кв. м и два машино-места по 18 кв. м каждое. В собственности супруги находятся земельный участок площадью 1198 кв. м, жилой дом – 150 кв. м и квартира – 115 кв. м.

Директор ФСО Дмитрий Кочнев в прошлом году заработал 11 млн руб., что на 2,5 млн руб. больше, чем в 2016 г. Супруга Кочнева за 2017 г. задекларировала 55,3 млн руб. дохода против 41 млн руб. в 2016 г.

В собственности Кочнева по-прежнему находятся квартира площадью 101,7 кв. м и автомобиль Renault Duster. Супруге принадлежат четыре квартиры площадью 172, 39, 88,6 и 52,1 кв. м, а также два земельных участка: 2339 и 1726 кв. м, жилой дом площадью 328,5 кв. м, гостевой дом площадью 104,9 кв. м, навес, беседка, гараж, два машино-места и автомобиль Mercedes-Bens GL 400 4M.

Директор СВР Сергей Нарышкин в прошлом году заработал 8,9 млн руб. В 2016 г. доход Нарышкина составил 9,5 млн руб. Супруга директора СВР в 2017 г. заработала 4,9 млн руб. против 5,3 млн руб. в позапрошлом году.

Нарышкину принадлежат земельный участок площадью 2500 кв. м, жилой дом – 126,7 кв. м, квартира – 224,1 кв. м и два машино-места: 15,7 и 19,1 кв. м. Супруга задекларировала 25%-ную долю в квартире площадью 139 кв. м, квартиру в 166,8 кв. м и машино-место площадью 18 кв. м. Также в ее пользовании находятся квартира площадью 224,1 кв. м и машино-место – 12 кв. м. За год список собственности не изменился.

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