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Трамп ответил на вопрос о признании Крыма российским

Президент США Дональд Трамп рассказал, о чем намерен поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки 16 июля. Об этом он сказал журналистам во время перелета в гольф-клуб в Нью-Джерси, куда президент отправился на выходные, пишет газета Politico.

Трамп планирует задать Путину вопрос о вмешательстве России в выборы президента США. «Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в выборы», – подчеркнул Трамп. Американские спецслужбы расследуют вмешательство России в выборы 2016 г. Трамп утверждает, что между его предвыборным штабом и Москвой не было «никакого сговора». Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы.

Трамп уже спрашивал Путина о вмешательстве в выборы в США во время их первой встречи в Гамбурге на саммите G20 в июле 2017 г. Трамп тогда рассказал, что ставил вопрос о российском вмешательстве в выборы «дважды в жесткой форме» и Путин это «категорически отрицал».

Помимо этого Трамп намерен обсудить с Путиным ситуации в Сирии и на Украине, а также Крым, сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома. На вопрос журналистов о том, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: «Посмотрим». Кроме того, по словам президента США, он «не видит проблем в хороших отношениях с Россией».

Трамп снова обвинил бывшего президента США Барака Обаму в том, что он допустил присоединение Крыма к России. «Президент Обама позволил этому произойти», – сказал Трамп.

В четверг Кремль и Белый дом одновременно объявили, что полноформатная встреча президентов двух стран состоится 16 июля в столице Финляндии. По сообщениям СМИ, в числе возможных мест проведения встречи рассматривалась также Вена.

Детали первой встречи Путина и Трампа