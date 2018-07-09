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Туск объяснил расширение санкций против России строительством Крымского моста

Недавнее расширение санкций Евросоюза против россиян состоялось с учетом в том числе строительства Россией Крымского моста. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщил официальный сайт Еврокомиссии.

«Недавно мы расширили список лиц, которым запрещен въезд в Евросоюз. Это произошло, в частности, после проведения российских президентских выборов в Крыму и из-за строительства Керченского [Крымского] моста без согласия Украины», – сказал он. Ограничительные меры сейчас действуют в отношении 155 россиян и 38 российских компаний и организаций.

Туск, бывший премьер-министр Польши, также отметил, что разногласия между Польшей и Украиной «выгодны только нашему общему врагу». По его словам, ЕС остается приверженным независимости и территориальной целостности Украины, не признает «незаконную аннексию» Крыма и Севастополя и настаивает на исполнении минских соглашений на востоке Украины.

Сегодня вступило в силу решение Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России. Решение о продлении санкций было принято после саммита ЕС, на котором «лидеры Франции и Германии проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации минских соглашений».

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