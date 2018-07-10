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Всех детей и их тренера спасли из пещеры в Таиланде

Спасатели вывели на поверхность всех детей и их тренера, которые были заблокированы в пещере в таиландской провинции Чианграй. Об этом сообщает Associated Press.

Группа из 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер по футболу оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде с 23 июня. От выхода их отделяла затопленная часть пещеры длиной в несколько километров, поэтому выбраться на поверхность они могли, лишь проплыв туннели с водой.

Спасательную операцию власти Таиланда начали в июле. Первых детей вывести из пещеры удалось 8 июля. Спасатели выводили на поверхность по несколько человек, а оставшимся в пещере доставляли продукты и кислород. Один из спасателей погиб во время операции из-за нехватки кислорода.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предлагал способ вызволить школьников из пещеры в Таиланде. В частности, его инженеры построили спасательную капсулу, которую испытывали в бассейне.

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