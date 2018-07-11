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Путин приехал на Валаам

Президент России Владимир Путин прибыл на Валаам в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин посетил торжественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря, пообщался с прихожанами и поздравил их с праздником, отмечается в сообщении. Он также прогулялся по территории обители в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Валаам – остров в северной части Ладожского озера, который входит в состав Карелии. На нем расположен Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в XIV веке.

Путин регулярно бывает на Валааме. Год назад он также приезжал на молебен в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.

На следующей неделе, 16 июля, в Финляндии российский президент встретится с президентом США Дональдом Трампом. Путин полетит в Хельсинки сразу после финала чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля в Москве.

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