Экс-министр транспорта Соколов выдвинут в совет директоров «Транснефти»
Бывший министр транспорта Максим Соколов включен в список кандидатов в совет директоров «Транснефти» в качестве представителя государства. Распоряжение правительства от 30 июня опубликовано на официальном портале правовой информации. Из списка кандидатов исключена помощник бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская. Также Соколов включен в список кандидатов в совет директоров «Зарубежнефти».
На этой неделе «Коммерсантъ» написал, что Соколов может стать гендиректором «Аэрофлота» вместо Виталия Савельева, которому же 64 года. Контракт Савельева истекает в октябре. Директива о назначении гендиректора «Аэрофлота» должна быть подписана к этому времени, затем решение утвердит совет директоров компании.
В конце июня Соколов вошел в совет директоров петербургского девелопера «Группа ЛСР», одного из крупнейших в России. Основной владелец группы – бывший сенатор Андрей Молчанов. До того как стать федеральным чиновником, Соколов работал в правительстве Санкт-Петербурга. В 2004–2009 гг. он возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам, в 2009 г. был членом правительства Петербурга и председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. В качестве вице-губернатора эти вопросы курировал Юрий Молчанов, отчим Андрея Молчанова.