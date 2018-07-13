Политика

Новости

Рейтинг Путина вырос впервые после объявления пенсионной реформы

Деятельность президента Владимира Путина одобряют 63,4% опрошенных за период со 2 по 8 июля, что почти на 1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Последний раз рейтинг одобрения Путина незначительно вырос в середине мая. Со второй половины марта, после президентских выборов, к началу июля одобрение деятельности главы государства снизилось с 82,5 до 62,5%.

В то же время рейтинг доверия Путину продолжил падать – с середины марта по 8 июля он снизился с 55,3 до 37,6% (неделей ранее – 37,9%).

Рейтинг одобрения деятельности правительства и премьера Дмитрия Медведева также выросли – до 38 и 31,2% соответственно, а уровень негативной оценки их работы снизился. Уровень доверия Медведеву за неделю не изменился и составляет 7,9%.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» по результатам опроса вырос с 38,1 до 38,8%. Положительная динамика также наблюдается по «Справедливой России» – 5,9%, а показатели КПРФ и ЛДПР, напротив, немного снизились – до 13,6 и 10,3% соответственно.

Уровень одобрения деятельности Путина и власти в целом резко упал после объявления правительством 14 июня о повышении пенсионного возраста. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин в курсе реакции общества на пенсионную реформу. В то же время представитель Кремля отмечал, что Путин не участвует в обсуждении реформы, ожидая, пока обозначатся ее окончательные контуры после экспертной проработки.

Самые необычные вопросы Путину на прямой линии